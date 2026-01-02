我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計程車司機暴衝撞人行道 首爾鬧區1死13傷

Grok新功能遭濫用改出不當影像 女控私照被「脫衣服」

跨世代亞裔同志先鋒齊聚456畫廊 探討身分認同

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近30年前，由周龍章(中)與合夥人創立的紐約第一家亞裔同志酒吧「盤絲洞」開業，自此成為紐約亞裔同志酒吧的藍圖。(受訪者提供)
近30年前，由周龍章(中)與合夥人創立的紐約第一家亞裔同志酒吧「盤絲洞」開業，自此成為紐約亞裔同志酒吧的藍圖。(受訪者提供)

對於許多亞裔同志而言，長久不被主流社會接納的性取向，讓他們難以在日常生活中實現徹底的自我表達；自上世紀起，逐漸在紐約冒頭的亞裔同志酒吧成為了他們能夠尋取溫暖、包容的家。美華藝術協會旗下的456畫廊日前匯集跨世代的亞裔同志先鋒，共同探討「夜生活」於酷兒群體的重要意義。

此次座談也是美華藝術協會「盤絲洞」回顧展的閉幕活動。近30年前，由周龍章與合夥人創立的紐約第一家亞裔同志酒吧「盤絲洞」開業，並自此成為紐約亞裔同志酒吧的藍圖。參與座談的嘉賓幾乎全部經歷過「盤絲洞」最輝煌的歲月；在那個種族歧視與恐同情緒遠甚今日的年代，「盤絲洞」為他們提供了找到身分認同的安全自留地。

亞太裔酷兒群體派對品牌Naarak NYC的創始人Tai回憶，自己在大學實習期間來到紐約，「盤絲洞」因此成為了他亞裔同志酒吧的初體驗。身為被美國中西部白人家庭收養的泰國裔，「盤絲洞」讓Tai第一次找到了與他族裔背景、性向認同相似的群體，也是他日後決定創辦Naarak的靈感。

亞裔酷兒社群Bubble T創始人Yuki與Nicholas也表示，在「盤絲洞」於2013年關門後，紐約也陸續有其他亞裔同志酒吧出現；而2016年川普第一次上任，再度冒頭的歧視情緒讓他們決定延續「盤絲洞」的精神與責任，創立慶祝亞裔文化、強調亞裔酷兒身分認同的社群。

在逾十年之後，再度看到當年曾在「盤絲洞」見過的一張張面孔，周龍章感慨萬分；「盤絲洞開了20年，那是很好的20年」。相比普通酒吧，「盤絲洞」更像一個移民服務中心，為初來乍到的亞裔同志提供工作、住房等等生活資訊，也開設英語課，幫助新移民更好地適應環境。

「盤絲洞」回顧展策展人陳昱愷說，展覽進行期間，無數曾在「盤絲洞」留下回憶的老客人前來觀展，分享跨越數十年的共同記憶。而他也希望能將「盤絲洞」項目進行下去，記錄這段主流敘事之外的珍貴歷史。

亞裔 同志 種族歧視

上一則

皇后區歷史協會「古蹟假日屋之旅」 訪法拉盛5大景點

下一則

州府「元旦健行」 州立公園等117景點免停車費
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

香奈兒時裝秀舞台 搬到紐約廢棄地鐵站

香奈兒時裝秀舞台 搬到紐約廢棄地鐵站
健康篩檢、醫保諮詢…健保論壇周六法拉盛登場 免費參加 還有抽獎

健康篩檢、醫保諮詢…健保論壇周六法拉盛登場 免費參加 還有抽獎
登陸紐約的蜜雪冰城 憑什麼讓門店數超過麥當勞

登陸紐約的蜜雪冰城 憑什麼讓門店數超過麥當勞
圖輯╱地鐵懷舊列車回歸 市民穿傳統服裝乘車進入「時光隧道」

圖輯╱地鐵懷舊列車回歸 市民穿傳統服裝乘車進入「時光隧道」

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
不只是龍蝦…新英格蘭牡蠣、螃蟹都難逃一「劫」

不只是龍蝦…新英格蘭牡蠣、螃蟹都難逃一「劫」