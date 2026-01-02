跨世代亞裔同志先鋒齊聚456畫廊 探討身分認同

近30年前，由周龍章(中)與合夥人創立的紐約第一家亞裔同志酒吧「盤絲洞」開業，自此成為紐約亞裔同志酒吧的藍圖。(受訪者提供)

對於許多亞裔同志 而言，長久不被主流社會接納的性取向，讓他們難以在日常生活中實現徹底的自我表達；自上世紀起，逐漸在紐約冒頭的亞裔同志酒吧成為了他們能夠尋取溫暖、包容的家。美華藝術協會旗下的456畫廊日前匯集跨世代的亞裔同志先鋒，共同探討「夜生活」於酷兒群體的重要意義。

此次座談也是美華藝術協會「盤絲洞」回顧展的閉幕活動。近30年前，由周龍章與合夥人創立的紐約第一家亞裔同志酒吧「盤絲洞」開業，並自此成為紐約亞裔同志酒吧的藍圖。參與座談的嘉賓幾乎全部經歷過「盤絲洞」最輝煌的歲月；在那個種族歧視 與恐同情緒遠甚今日的年代，「盤絲洞」為他們提供了找到身分認同的安全自留地。

亞太裔酷兒群體派對品牌Naarak NYC的創始人Tai回憶，自己在大學實習期間來到紐約，「盤絲洞」因此成為了他亞裔同志酒吧的初體驗。身為被美國中西部白人家庭收養的泰國裔，「盤絲洞」讓Tai第一次找到了與他族裔背景、性向認同相似的群體，也是他日後決定創辦Naarak的靈感。

亞裔酷兒社群Bubble T創始人Yuki與Nicholas也表示，在「盤絲洞」於2013年關門後，紐約也陸續有其他亞裔同志酒吧出現；而2016年川普第一次上任，再度冒頭的歧視情緒讓他們決定延續「盤絲洞」的精神與責任，創立慶祝亞裔文化、強調亞裔酷兒身分認同的社群。

在逾十年之後，再度看到當年曾在「盤絲洞」見過的一張張面孔，周龍章感慨萬分；「盤絲洞開了20年，那是很好的20年」。相比普通酒吧，「盤絲洞」更像一個移民服務中心，為初來乍到的亞裔同志提供工作、住房等等生活資訊，也開設英語課，幫助新移民更好地適應環境。

「盤絲洞」回顧展策展人陳昱愷說，展覽進行期間，無數曾在「盤絲洞」留下回憶的老客人前來觀展，分享跨越數十年的共同記憶。而他也希望能將「盤絲洞」項目進行下去，記錄這段主流敘事之外的珍貴歷史。