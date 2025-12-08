我的頻道

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

華埠顯聖容教堂 為香港遇難者祈禱

記者許君達／紐約報導
祈禱結束後，到場者向受害者獻花。獻花尚未結束，白色鮮花已插滿聖壇前的花瓶。(記者許君達╱攝影)
祈禱結束後，到場者向受害者獻花。獻花尚未結束，白色鮮花已插滿聖壇前的花瓶。(記者許君達╱攝影)

位於曼哈頓華埠的顯聖容天主教堂(Church of the Transfiguration)7日為香港大埔火災遇難者舉辦祈禱會，超過200名華埠居民以及海外香港人到場。

當日的祈禱會按照天主教傳統儀軌進行，包括迎送聖體、吟唱贊歌以及講經和念誦禱詞等，但在其中增加了專為大埔火災遇難者撰寫的禱文，為逝者、傷者、痛失親人者、失去家園和財富者祈禱，亦為參與救援的消防、急救、警察和志工祈禱。出身香港移民家庭的顯聖容堂主任司鐸關毅賢神父表示，希望藉此向遭受祝融之痛的香港人表達：他們沒有被忽視，在遙遠的地方有人為他們祈福。祈禱結束後，到場者依次走向聖壇，為遇難者敬獻鮮花以示哀悼。

當日到場的處華埠本地居民外，亦有從外州專程趕來的香港人。信奉天主教的紐約東華協會主席于金山表示，香港大火令人痛心，紐約華人沒法給出實際的幫助，因此只好用虔誠的祈禱表達心意。家住新澤西的香港人Terry說，不僅災難的場面讓人心碎，香港當局在事發後積極掩蓋，極力打壓民間的質疑和媒體和報導，更讓人憤怒，「火災已經如此慘痛，而他們的態度不僅不是在吸取教訓，反而是在堵死亡羊補牢的可能性」。

祈禱會聯合主辦方NY4HK組織負責人楊錦霞表示，在死亡面前，她希望本次紀念活動能專注於生命，減少政治色彩，加之冬季室外活動過於寒冷，因此決定在政治中立的教堂中舉辦。而顯聖容堂方面也非常支持，表示歡迎持信眾入堂參加祈禱會。

楊錦霞說，得益於數十年健全的公民社會傳統，香港人在本次災難中再次表現出了高度的團結和社群意識，不僅海外港人積極參加紀念活動、踴躍捐贈，她很多住在香港的朋友也不約而同地開始各自發揮所能，高效且專業地組建起志工團體，為有需要的人們提供幫助，讓一些來自中國內地的朋友表示非常感動。

華埠顯聖容天主教堂為香港大埔火災遇難者和受害者舉辦祈禱會，200餘名華埠居民和海...
華埠顯聖容天主教堂為香港大埔火災遇難者和受害者舉辦祈禱會，200餘名華埠居民和海外港人到場。(記者許君達╱攝影)

