我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

家長呼籲曼達尼 留任市教育總監

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
家長團體呼籲曼達尼留任現市教育總監羅莫斯(中)，避免學年中途的領導層震盪。(圖片截自市教育局官方YouTube視頻)
家長團體呼籲曼達尼留任現市教育總監羅莫斯(中)，避免學年中途的領導層震盪。(圖片截自市教育局官方YouTube視頻)

候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)入主市府在即，家長團體呼籲他留任現市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)，避免學年中途的領導層震盪。

由全市多名家長領袖組成的「總監家長諮詢委員會」(Chancellor’s Parent Advisory Council)日前致信曼達尼表示，在市領導班底的過渡期中，全市家庭應享有穩定、有經驗的領導者及延續性；「若撤換羅莫斯，將造成不必要的干擾，削弱現有進展。」該委員會也在信中指出，羅莫斯有能力有能力確保現行課綱改革不中斷。

羅莫斯於一年多前接替班克斯(David Banks)出任市教育總監；班克斯因牽扯針對現任市長亞當斯(Eric Adams)聯邦調查而突然請辭。羅莫斯自2007年加入教育局，擔任過教師、校長、學區總監及總監辦公室幕僚長，並協助領導市府接應疫情後的新移民學生入學潮。她在課綱等方面整體延續亞當斯政府的教育政策方向。

過去數月，包括「紐約市種族正義公校聯盟」(New Yorkers for Racially Just Public Schools)在內的倡議團體，一直敦促曼達尼對市教育總監一職進行完整、透明的甄選程序，包括成立委員會及舉行公眾論壇。他們主張，若暫時讓羅莫斯留任，可爭取更多時間收集教師與家長意見。

教育媒體Chalkbeat報導，由地方教育委員會領袖組成的「教育委員會聯盟」(Education Council Consortium)也將於本周致信曼達尼，呼籲續聘羅莫斯。該聯盟代表表示，羅莫斯在「家長賦權」方面頗具成效，也積極推動家庭獲得住房、食品補助與其他服務。

在華人家長群體中頗具聲量的PLACE NYC則未表示是否支持羅莫斯連任。該組織共同創始人朱雅婷說，PLACE NYC所代表的數千名家長希望曼達尼能提高學術標準、透過擴展資優班項目提升入學率、並解決家長對施行「小班制」法案的顧慮；「無論他選擇誰來當市教育總監，都會貫徹他想要的政策。」

曼達尼 教育總監 亞當斯

上一則

周末恐積7吋雪 應對計畫出爐

下一則

孫雯胡驍案 檢方聚焦逃稅和洗錢
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

亞當斯、曼達尼首次會晤 商討紐約市政交接

亞當斯、曼達尼首次會晤 商討紐約市政交接
紐約星巴克3年50萬次排班違規 3890萬美元與市府和解

紐約星巴克3年50萬次排班違規 3890萬美元與市府和解
紐約客談╱亞當斯雖脫聯邦罪責 州級追訴大門仍未關

紐約客談╱亞當斯雖脫聯邦罪責 州級追訴大門仍未關
公校體系「市長控制權」 明年有望改革

公校體系「市長控制權」 明年有望改革

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...