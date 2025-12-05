家長呼籲曼達尼 留任市教育總監

家長團體呼籲曼達尼留任現市教育總監羅莫斯(中)，避免學年中途的領導層震盪。(圖片截自市教育局官方YouTube視頻)

候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)入主市府在即，家長團體呼籲他留任現市教育總監 羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)，避免學年中途的領導層震盪。

由全市多名家長領袖組成的「總監家長諮詢委員會」(Chancellor’s Parent Advisory Council)日前致信曼達尼表示，在市領導班底的過渡期中，全市家庭應享有穩定、有經驗的領導者及延續性；「若撤換羅莫斯，將造成不必要的干擾，削弱現有進展。」該委員會也在信中指出，羅莫斯有能力有能力確保現行課綱改革不中斷。

羅莫斯於一年多前接替班克斯(David Banks)出任市教育總監；班克斯因牽扯針對現任市長亞當斯 (Eric Adams)聯邦調查而突然請辭。羅莫斯自2007年加入教育局，擔任過教師、校長、學區總監及總監辦公室幕僚長，並協助領導市府接應疫情後的新移民學生入學潮。她在課綱等方面整體延續亞當斯政府的教育政策方向。

過去數月，包括「紐約市種族正義公校聯盟」(New Yorkers for Racially Just Public Schools)在內的倡議團體，一直敦促曼達尼對市教育總監一職進行完整、透明的甄選程序，包括成立委員會及舉行公眾論壇。他們主張，若暫時讓羅莫斯留任，可爭取更多時間收集教師與家長意見。

教育媒體Chalkbeat報導，由地方教育委員會領袖組成的「教育委員會聯盟」(Education Council Consortium)也將於本周致信曼達尼，呼籲續聘羅莫斯。該聯盟代表表示，羅莫斯在「家長賦權」方面頗具成效，也積極推動家庭獲得住房、食品補助與其他服務。

在華人家長群體中頗具聲量的PLACE NYC則未表示是否支持羅莫斯連任。該組織共同創始人朱雅婷說，PLACE NYC所代表的數千名家長希望曼達尼能提高學術標準、透過擴展資優班項目提升入學率、並解決家長對施行「小班制」法案的顧慮；「無論他選擇誰來當市教育總監，都會貫徹他想要的政策。」