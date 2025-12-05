進入流感季 法拉盛醫師：社區病患增多

根據紐約州衛生廳數據，感恩節後一周，全州實驗室確診的流感病例幾乎翻倍，紐約市與長島地區均出現明顯增幅。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市 流感季到來。根據州衛生廳統計，感恩節後一周，全州實驗室確診的流感病例幾乎翻倍，紐約市與長島 地區均出現明顯增幅。多名感染科醫師警告，今年的流感季可能較往年嚴重，民眾須提高警覺。

公共衛生專家說，今年流感季可能更具挑戰性，部分原因是H3N2流感病毒中出現新的變異支系「K」，為本季疫苗配方制定後才冒出，且已成為日本、英國的主要流行株。雖然疫苗未必完全匹配，但醫師強調仍能有效減少重症與住院風險。

北岸大學醫院(NorthShoreUniversityHospital)醫療主任希威克(David Hirschwerk)表示，流感病例在市內外同步攀升，「未來幾天到幾周將看到更明顯的上升。」州衛生廳數據顯示，截至11月22日當周，全州流感住院人數暴增99%，達413人。另一方面，流感疫苗 接種率持續偏低：紐約市約兩成居民接種，遠低於新冠疫情前水平。

在社區診所，流感上升的跡象更加明顯。法拉盛內科醫師朱自強表示，過去一周前來就診的患者中，「明顯出現更多呈陽性的例子。」他說，許多患者症狀與一般呼吸道疾病類似，包括喉嚨痛、咳嗽、頭痛與發燒，因此容易被誤以為只是著涼。

朱自強說，今年以甲型流感(fluA)為主，患者年齡層並不限於老人與幼童，「三、四十歲的人也不少。」他說，一些已接種疫苗者仍可能感染，但症狀多較輕，恢復速度也快。

針對預防方式，朱醫生建議民眾仍應接種疫苗，「現在還不算太晚，高峰一般在12月至1月。」此外，他提醒民眾保持基本防護，包括勤洗手、在密閉與人潮聚集處戴口罩等，「所有呼吸道病毒傳播方式都類似，整體防護會有幫助。」

美國疾病管制與預防中心(CDC)也再次呼籲，六個月以上民眾皆應接種流感疫苗。兒科專家則提醒，流感對兒童的風險常被低估。去年全美共有280名兒童因流感死亡，紐約州也達27例，均創近年新高，其中多數未完全接種疫苗。