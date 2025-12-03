最新調查：疫情、關稅雙重衝擊 華埠小商家韌性仍在

我的頻道

記者許君達／紐約報導
華裔社會學教授梁在今年攜團隊在曼哈頓華埠進行疫後小商業調查，發現雖然面臨仇恨和關稅等多重壓力，但華埠的韌性仍在。(記者許君達╱攝影)
華裔社會學教授梁在今年攜團隊在曼哈頓華埠進行疫後小商業調查，發現雖然面臨仇恨和關稅等多重壓力，但華埠的韌性仍在。(記者許君達╱攝影)

紐約奧伯尼州大(SUNY Albany)社會學教授梁2日在曼哈頓介紹最新研究項目「變遷與挑戰：新冠疫情過後的華埠小商業」(Transition & Challenges: Chinatown Small Business after COVID)。研究團隊發現，在疫情過後，關稅成為華埠業主的最新壓力來源，但在華裔二代普遍接手、並在社群平台的助力下，華埠的小商業型態仍表現出韌性。

本次研究從2022年啟動，由華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)和奧伯尼州大聯合主辦。梁在畢業於芝加哥大學，獲社會學博士，2002年入職奧伯尼州大，常年觀察研究曼哈頓華埠的移民社群。他今年夏季帶領團隊前往曼哈頓華埠進行田野調查，對200餘家業者進行了訪談和問卷調查，並用統計學方法分析了疫後華埠小商業的樣貌及其面臨的問題。在受訪者中，約32%是在2020年疫情爆發後開業的。

抽樣數據顯示，華埠並非狹義的「華人世界」。在受訪的小商業經營者中，出生在中國的不到七成，出生在美國的不到兩成，其他人的出身國度則包括孟加拉、馬來西亞、越南等亞洲國家，以及墨西哥等拉美國家。其中，英語流利的受訪者約占64%，擁有大學以上學歷的約32%。調查發現，28%的華埠小商業已經開始由華裔二代或三代接手，咖啡奶茶以及烘焙甜品店是華裔二代參與比例最高的業態。

研究團隊與業者的深度對談，證實了華埠小商業者在疫情之後確實面臨較為嚴重的亞裔仇恨和關稅問題。不過，大比例業者面對困難，選擇默默忍受，並未表現出積極行動、改變現狀的態度。其中，36%的業者面對關稅壓力，並未採取任何措施，甚至沒有漲價；57%的受訪者在面臨仇恨言行時沒有做出反應。

調查團隊中的博士生陳思璐表示，華人二代對社區和家庭傳承的重視令她印象深刻。一名在疫情後投入創業潮的華人麵館業者表示，他一直就知道創業的困難，但一種「讓華埠延續下去」的使命感驅使他知難而上，而事實上，他的生意現在很不錯。博士生劉江楠說，研究最令她驚訝的發現是華埠居民的族群和語言多樣性，經營店鋪的人不僅來源國多樣，而且也需要適應華埠本地社區的多語言環境，比如很多福建人為了生意，也學會了說粵語。

華埠 疫情 曼哈頓

紐約生存手冊／大學儲蓄計畫 開戶獎助金100元

ICE全副武裝執法人員再度出沒日落公園 引發社區關注
