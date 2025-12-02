我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

網紅超市Meadow Lane曼哈頓翠貝卡開業 掀排隊潮

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在曼達尼(Zohran Mamdani)因民生議題勝選市長，以及聯邦SNAP福利削減引發焦慮之際，Meadow Lane的盛大開幕似乎顯得格格不入。(取自Meadow Lane官方Instagram平台帳號)
在曼達尼(Zohran Mamdani)因民生議題勝選市長，以及聯邦SNAP福利削減引發焦慮之際，Meadow Lane的盛大開幕似乎顯得格格不入。(取自Meadow Lane官方Instagram平台帳號)

隨著高端生活方式零售持續擴張，愈來愈多聚焦品質與體驗的超市也在紐約登場。在TikTok造勢了14個月、記錄下開店全過程後，由網紅創辦的精品超市Meadow Lane近日在曼哈頓下城翠貝卡(Tribeca)開幕，引來市民排隊熱潮。

Meadow Lane由網紅努斯多夫(Sammy Nussdorf，網名BrokebackContessa)創立。過去14個月，努斯多夫幾乎將整個創店過程全數記錄於TikTok，包括施工、試吃、產品與包裝選擇、預算控管，甚至法律障礙。他也常回應觀眾的提問並徵詢意見，累積超過10萬粉絲、600萬讚，並與Netflix、Uniqlo、DVF、Reebok等品牌合作，使這家店在正式營運前便已暴紅。

Meadow Lane以清爽美感設計呈現，販售當季蔬果、肉類與乳製品，也提供店內製作的料理、高端零食與自製牛奶與果汁。店內亦設有咖啡、烘焙與冰沙吧。其中，無麩質雞塊15元、果汁15元，一份沙拉更是高達21元。

曼達尼(Zohran Mamdani)因民生議題勝選市長，以及聯邦SNAP福利削減引發焦慮之際，Meadow Lane的盛大開幕似乎顯得格格不入。然而線上熱度與店外人潮顯示，對高價美食的渴望在紐約從未減退。一些顧客凌晨5時就開始排隊，多為努斯多夫的粉絲，在社群媒體上追蹤了開店全過程，因而專程前來打卡開幕。

2019年，高端超市Dean & DeLuca因負載累累還退出紐約市場。但近來，高端超市又再度回到人們視線。洛杉磯高價超市Erewhon日前亦在西村Kith Ivy私人俱樂部開設了東岸首店，僅對會員開放。儘管裝潢高端、價格不菲，努斯多夫堅稱Meadow Lane適合每個人，並表示後續會推出四元咖啡與糕點套餐，爭取從網紅店轉型為社區店。

咖啡 TikTok 曼達尼

上一則

12月天文奇觀多 紐約將迎2場流星雨

下一則

從南亞到遠東…絲綢之路音樂節 法拉盛市政廳5日上演
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約本周再迎冬季風暴 新澤西等地恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 新澤西等地恐積雪
節日地鐵垃圾增多 MTA加強清潔頻率

節日地鐵垃圾增多 MTA加強清潔頻率
教作「熊肉咖哩」遭轟殘忍 日本網紅反嗆：不吃牛豬嗎？

教作「熊肉咖哩」遭轟殘忍 日本網紅反嗆：不吃牛豬嗎？
地鐵L線變感恩節餐車 邀乘客共享

地鐵L線變感恩節餐車 邀乘客共享

熱門新聞

華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
感恩節法拉盛許多飲料店推出活動，吸引民眾排隊搶優惠。（記者戴慈慧 / 攝影）

全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮

2025-11-28 07:17

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險