網紅超市Meadow Lane曼哈頓翠貝卡開業 掀排隊潮

隨著高端生活方式零售持續擴張，愈來愈多聚焦品質與體驗的超市也在紐約登場。在TikTok 造勢了14個月、記錄下開店全過程後，由網紅創辦的精品超市Meadow Lane近日在曼哈頓下城翠貝卡(Tribeca)開幕，引來市民排隊熱潮。

Meadow Lane由網紅努斯多夫(Sammy Nussdorf，網名BrokebackContessa)創立。過去14個月，努斯多夫幾乎將整個創店過程全數記錄於TikTok，包括施工、試吃、產品與包裝選擇、預算控管，甚至法律障礙。他也常回應觀眾的提問並徵詢意見，累積超過10萬粉絲、600萬讚，並與Netflix、Uniqlo、DVF、Reebok等品牌合作，使這家店在正式營運前便已暴紅。

Meadow Lane以清爽美感設計呈現，販售當季蔬果、肉類與乳製品，也提供店內製作的料理、高端零食與自製牛奶與果汁。店內亦設有咖啡 、烘焙與冰沙吧。其中，無麩質雞塊15元、果汁15元，一份沙拉更是高達21元。

在曼達尼 (Zohran Mamdani)因民生議題勝選市長，以及聯邦SNAP福利削減引發焦慮之際，Meadow Lane的盛大開幕似乎顯得格格不入。然而線上熱度與店外人潮顯示，對高價美食的渴望在紐約從未減退。一些顧客凌晨5時就開始排隊，多為努斯多夫的粉絲，在社群媒體上追蹤了開店全過程，因而專程前來打卡開幕。

2019年，高端超市Dean & DeLuca因負載累累還退出紐約市場。但近來，高端超市又再度回到人們視線。洛杉磯高價超市Erewhon日前亦在西村Kith Ivy私人俱樂部開設了東岸首店，僅對會員開放。儘管裝潢高端、價格不菲，努斯多夫堅稱Meadow Lane適合每個人，並表示後續會推出四元咖啡與糕點套餐，爭取從網紅店轉型為社區店。