3張博彩牌照誰拿？紐約州博彩委員會今表決

歷時多年的紐約市賭場競標將於12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的評選委員會將投票選出哪些提案可獲得紐約州博彩牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

歷時多年的紐約市 賭場競標將於今日(12月1日)迎來關鍵決定，州內五人組成的評選委員會將投票選出哪些提案可獲得紐約州博彩牌照。目前雖有三張牌照可發放，但委員會並無義務全部核發，使得競爭格外激烈。

多年前曾有十多家申請者角逐，如今僅剩三案闖入最後階段，分別為布朗士 的巴利娛樂場、由大都會 隊老闆科恩(Steve Cohen)領軍、計畫在花旗球場旁打造的「大都會公園」，以及位於皇后區的雲頂世界。

位於歐松公園(Ozone Park)的雲頂世界因已在現址營運電子博彩機，一直被視為早期領先者。業者提出的大規模擴建計畫包括增設賭桌遊戲區與娛樂設施，希望憑藉既有基礎順利取得正式賭場牌照。

布朗士的巴利娛樂場在整個競標過程中則被視為一匹「黑馬」。其開發案在市議會爭取分區變更時一度受阻，後在市長亞當斯(Eric Adams)介入支持下才獲得推進。巴利團隊計畫在其渡輪岬高爾夫球場(Ferry Point)旁興建大型賭場及飯店，打造占地廣大的綜合娛樂度假區，力圖以開發規模取勝。

最受外界矚目的則是柯恩提出的大都會公園計畫，構想將花旗球場周邊停車場改建為大型綜合娛樂區，包括賭場、飯店、美食廣場與公園綠地。儘管部分社區居民提出反對，但該案仍被普遍視為競爭力極強的申請者。

評選委員會將於周一完成投票，隨後由州博彩委員會正式核發牌照。各申請團隊須通過財務結構、企業道德及資金來源等多項審查，才能取得這張極具價值的紐約市賭場營運許可。