市議會力推「社區優先購買法」 華埠土地信託表態支持

紐約市議會正推動名為「社區優先購買權」的提案，其亦得到華埠土地信託會等團體支持。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 議會中左派占多數的陣營正推動名為「社區優先購買權」(Community Opportunity for Purchase Act)的提案，其在此前亦得到華埠 土地信託會(Chinatown CLT)等社區、住房和環境倡議團體支持，但也引發批評指其干預私人房產買賣。

根據議案，凡為出售三個單位以上住宅大樓的業主，必須先向市住房保護與發展局(HPD)以及經認定的「合資格社區土地信託」或提供可負擔房屋的非營利組織進行通報，並讓非營利團體享有「優先出價」的權力。

若非營利機構有意購買，需於60日內告知業主及住房局，並於120日內提出可以匹配市場競爭的正式報價，只有在非營利組織無意購買或出價遭拒絕後，業主才可把房產公開出售。業主若未依規通報或拒絕履行程序，擬最高將面臨3萬元的民事罰款。

議案由布碌崙(布魯克林)市議員奈爾斯(Sandy Nurse)於2024年5月提出，並在近期獲更廣泛支持。截至本月28號，共有32名市議員聯署，已超過通過門檻的26票，並接近推翻市長否決所需的34票。

同時，候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)也多次表達對該動議的支持，並將長期推動相關倡議的組織「新經濟計畫」(New Economy Project)執行董事德爾里奧(Deyanira Del Río)仍命為過渡委員會成員。

奈爾斯認為，隨著租金上漲與置業夢愈來愈難，她「高度期待」提案能在年底立法會期結束前進入表決。然而，市議會少數黨領袖、皇后區共和黨議員阿莉奧拉(Joann Ariola)則抨擊此案是「對私人房地產所有權的又一次攻擊」，並形容紐約市正「頭也不回地滑向共產式反烏托邦，最終只剩政府與其合作的開發商掌控所有房產，而其他人則被迫成為永久租客」。

近年來，華埠土地信託會亦多次參與「新經濟計畫」的集會。信託會共同創辦人王鏑(Jacky Wong)曾表示，華埠是全市自有住宅比例最低的地區之一，過去30年沒有新增任何可負擔住房單位。他指出，長期系統性忽視已對華埠造成深遠的社會與經濟影響，若能獲得政策幫助，將可以尋找可持續的解決方案。