3機構時助社群 獲華埠商改區表彰

華埠共同發展機構及華埠商業改進區近日舉行2025年頒獎及籌款晚會，表揚三個在新冠疫情期間持續支持華人社區的機構和個人。(華埠商改區提供)

華埠 共同發展機構(Chinatown Partnership)及華埠商業改進區(BID)於近日舉行2025年頒獎及籌款晚會，表揚三個在新冠疫情 期間持續支持華人社區的機構和個人，包括法拉盛 銀行、華埠扶輪社及「華埠社交」(Chinatown Social)創辦人陳智為。

發展機構及商改區行政總監陳作舟表示，由於疫情影響，年度籌款會曾被迫中斷，今年得以重新舉行，意義特殊，「今晚不僅表彰三個在疫情中協助社區的單位，也特別感謝數十個社區合作單位，他們的支持令人鼓舞。」

當中，法拉盛銀行獲頒「築橋者獎」(Bridge Builder Award)，代為領獎的銀行零售業務總監Mike Bingold致詞表示，銀行七年前在堅尼路(Canal St.)與勿街(Mott St.)交界開設華埠首家分行，開業後立刻感受到社區的熱情接納，也迅速成為社區的一份子。

出生並成長於華埠的陳智為，曾先後於華人策劃協會和華埠人力中心等機構工作。他創立的「華埠社交」不僅自我定位為服飾品牌，更為支持小企業、藝術家與創意工作者的社群平台，透過社群媒體與內容創作提升其曝光度，並以促進跨世代交流、建立社區代表性為宗旨。

已在社區服務45年的華埠扶輪社亦獲表揚，據華埠商改區，扶輪社在疫情期間除分發物資外，更自費投入人力，協助紓解困境。當晚由共同會長Taylor Bskew與Helen Sun代表領獎。