紐約華男賓州大肆買禮品卡 涉盜刷遭多項重罪指控
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名來自紐約的華裔男子涉嫌在賓州使用盜取的信用卡資訊大肆購買禮品卡，被警方鎖定後逮捕，並面臨多項重罪指控。警方表示，近期當地的蒙哥馬利鎮已出現逾20名嫌疑人涉及類似詐欺行為，案件規模仍在擴大。
根據警方資料，今年40歲的華男吳振英(Zhenying Wu，姓名皆音譯)，報住在紐約曼哈頓麥迪遜街100號；調查指稱，他於5月2日及3日在Wegmans超市使用竊取自摩根大通(JP Morgan Chase)的一張信用卡號碼，試圖購買禮品卡，之後又於5月28日在蒙哥馬利鎮的家得寶(Home Depot)進行類似消費。
警方表示，警員當天在家得寶停車場內發現吳男駕駛一輛掛新澤西州車牌的灰色日產Altima轎車，遂進行攔查。車內隨後被搜出多張蘋果(Apple)與梅西百貨的禮品卡，以及迪克運動用品的購物收據，疑似與多起詐欺交易相關。
摩根大通銀行已向警方確認所有涉案帳戶均屬信用卡詐用，警方目前已對吳男提出多項重罪指控，包括偽造、身分盜用、設備詐欺、不法使用通訊設備，以及與組織型犯罪相關的罪名。調查人員表示，蒙哥馬利鎮至少已有20名嫌疑人涉入此類禮品卡詐欺案件，仍有其他涉案者待調查確認。
警方強調，所有嫌疑人與被告在法院裁定前均被推定為無罪。
上一則
小商業星期六倡在地消費 華埠促社區繁榮
下一則
FB留言