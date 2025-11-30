以社區為本 華策會提5年戰略計畫推動集體影響力

華人策劃協會近日公布未來五年的戰略計畫，強調「以社區為本」集。圖為華策會過往在華埠舉辦活動。(記者劉梓祁╱攝影)

華人 策劃協會(CPC)近日公布2026至2031年的五年戰略計畫，內容涉及政策倡議、組織架構、財務管理與服務網絡等多項調整；該會計畫在現有的社區服務之外，增加在公共政策與系統改革層面的參與。

根據華策會說明，該計畫歷時九個月制定，期間訪談大量的員工、董事會成員、服務使用者及外部合作單位，試圖了解移民 及低收入 家庭在近些年面臨的資源不穩定、社會矛盾升高等問題。

華策會聲明指出，新計畫包含四項主要工作。當中，華策會將整合現有的部分服務，並視需求擴展項目，以提升跨部門協作能力。其次，機構將增加在移民權益等議題上的倡議力度，並與其他非營利組織建立更穩定的合作關係。

在人力與組織方面，華策會指出，目前龐大的服務量需要更完整的支援系統，因此計畫包括制度流程更新以及建立更具彈性的內部管理架構等。另一方面，財務部分則著重於降低對單一來源的依賴，尋求更多元且具持續性的資金渠道。

華策會總裁何永康(Wayne Ho)表示，「組織始於社區成員的集體努力，而新計畫希望延續這一精神，使華策會不僅是服務提供者，也能在全市推動長期的集體影響力。」