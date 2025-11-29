布碌崙巡邏隊辦感恩節派對 市警61分局前局長探望

布碌崙本地社區巡邏隊近期攜手喜悅社區中心舉辦年度感恩節派對，吸引眾多家庭出席。(主辦方提供)

布碌崙 (布魯克林)本地社區巡邏隊(LCP)近期攜手喜悅社區中心舉辦年度感恩節 派對，吸引眾多家庭出席；主辦方表示，此次活動主題為「感恩、社區、與學生成長」，前市警61分局局長福特(Derby Fort)帶著新書回到社區向大家見面，講述執法部門如何為社區和年輕人服務，增進大眾對執法人員工作職務的認識。

該活動近期在羊頭灣中心舉行，當日不乏豐富的學生表演環節，孩子們輪番展示歌唱、樂器演奏等多項才藝，贏得現場一陣又一陣的掌聲；接著在抽獎環節中，共有五個幸運家庭獲得免費的感恩節火雞，孩子們也將精心製作的感恩節卡片獻給爸媽，傳遞溫暖與感恩的心意。

有家長表示，這樣的活動十分有意義，不僅訓練孩子們的自信，還增進了親子、家庭與學校和社區之間的聯繫。

當日福特也受邀出席活動，他表示曾為當地華人社區服務兩年半，期間度過了很美好的時光；此次活動不僅是為了宣傳他的新書「Captain Derby’s Promise」，也是藉機會久違地回來和大家見面。

福特表示，他的新書以自己的經驗出發，也賦予年輕人發言權，鼓勵他們勇於反映其社區內的挑戰；盡管是一本兒童讀物，但涉及一些沉重又很重要的話題，例如新冠疫情下的執法氣氛，他希望從警察的視角分享這段經歷，並從那些事件中汲取教訓。

LCP負責人陳麗娜說，紐約市一些人主張反警，但社區安全需要警察來幫忙維護，「因此我們需要從教育做起，讓孩子們尊重警察」；此外福特通過分享他的職業發展和成長經歷，相信將會激勵更多孩子們，培養他們的韌性，在各行各業中發光發熱。

除福特外，州眾議員 諾瓦克夫(Michael Novakhov)也向民眾送上感恩節祝福，「感恩節是一個提醒大家彼此關懷、珍惜家庭與社區的重要時刻，像今天的活動，就對孩子的成長和社區凝聚力帶來深刻意義。」