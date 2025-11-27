紐時年度百大圖書出爐 華裔亮眼

近年來聲名鵲起的華裔新生代作家匡靈秀的全新小說「地獄修業旅行」入圍紐時年度百大圖書。(本報檔案照)

「紐約時報 」26日發布2025年度百大圖書，其中不乏華裔 作家作品，包括匡靈秀「地獄修業旅行」、歐大旭「南方」、李翊雲的回憶錄「自然萬物只是生長」等。其中至少有四本也已有中譯版本。

近年來聲名鵲起的華裔新生代作家匡靈秀(R.F. Kuang)，現年29歲，她最新推出的英文小說「地獄修業旅行」(KATABASIS)備受矚目，臺灣譯本也已與美國原書同步出版。故事講述在劍橋大學有競爭關係的兩名研究生，為了拯救他們敬重的魔法教授而短暫結盟，對其中一位學生更需穿越冥界，拯救身陷地獄的教授。紐時評價小說怪誕大膽，人物角色鮮明真實，世界建構也熠熠生輝。

剛入圍美國文學界最高榮譽國家圖書獎(National Book Awards)的李翊雲(Yiyun Li)回憶錄「自然萬物只是生長」(Things in Nature Merely Grow)，也進入此次百大圖書榜單。李翊雲的長子與次子在七年內先後臥軌輕生，次子去年2月過世三個月後，李翊雲開始提筆撰寫「自然萬物只是生長」，反思兩個兒子及他們的生與死如何交織。紐時評價回憶錄令人不安，卻不迴避悲劇，笔触优雅却略带疏离。

馬來西亞華裔作家歐大旭(Tash Aw)的新作品「南方」(The South)也榜上有名。小說講述一個馬來西亞的華人家庭，聚焦兩個階級迥異的男孩在步入成年、準備逃脫原生家庭前一段銘記刻骨的回憶，並與城鄉矛盾、氣候變化，與重創馬來西亞及鄰國的亞洲金融危機等大背景交織。該書也將在11月底出版中文版。紐時評價小說感性，心理層次也豐富。

此外，披露蘋果是如何崛起並依賴與中國建立的盈利關係的著作「蘋果在中國」(Apple in China)也榜上有名，中文版也已上市。作者麥吉(Patrick McGee)是英國「金融時報」(Financial Times)的科技記者。書中指出，蘋果透過在中國的大規模生產和投資，間接幫助中國培養了未來的科技競爭對手，但同時也為中國帶來了製造業的巨大提升。另一本已經翻譯成中文的「竹林女孩」(Daugthers of the Bamboo Grove)亦值得關注，曾擔任「洛杉磯時報」北京分社社長的德米克(Barbara Demick)，追溯了一對中國雙胞胎截然不同的人生軌跡，並揭露中國跨國收養背後的腐敗問題以及計畫生育 政策下的影響。