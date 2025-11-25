黃敏儀送暖社區 發近500隻火雞

紐約市議員黃敏儀(Sandra Ung)21日於法拉盛舉辦年度火雞發放活動，今年共分送482隻火雞。(記者戴慈慧／攝影）

感恩節 將至，紐約市議員黃敏儀(Sandra Ung)日前於皇后區法拉盛 舉辦年度火雞發放活動，今年共準備近500隻火雞與多張超市禮卡，分送給社區團體、非營利組織、食物銀行與公屋居民，盼在物價高漲與福利縮減的艱難時期，為居民帶來一份節日溫暖。

多家企業和團體到場協助，包括法拉盛華人 工商促進會(FCBA)、達美(Delta)航空、H Mart、New York Apartment Association、法拉盛商業改進區(Flushing BID)、Carpenter Contractor Alliance 等。法拉盛華人工商促進會代表表示，該會已連續十多年贊助火雞活動，希望為需要的家庭「帶來一些愛與支持」。達美航空與法拉盛商業改進區則是首次加入行列，表示未來願意持續合作。

現場除火雞外，還有禮卡提供給行動不便或無法烹飪的民眾。黃敏儀表示，今年面臨SNAP福利縮減、詐領事件造成民眾被盜刷等問題，許多家庭受到衝擊，因此更希望藉此活動「在困境中給居民一點助力」。

多個受贈單位也到場致謝，包括YMCA、華策會(CPC)與台灣會館等。華策會代表表示，火雞不僅是物資，更讓許多移民長者理解感恩節的文化意義。

黃敏儀指出，她的辦公室自她擔任市議員以來每年都舉辦火雞發放活動，今年共分送482隻火雞，感謝所有贊助者在困難時期伸出援手，希望這份小小的善意能在假期為社區帶來溫暖。