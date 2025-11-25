懷舊假日地鐵列車12月回歸 1930年代館藏車廂供乘客搭乘

年度「懷舊假日地鐵列車」(Holiday Nostalgia Train)將於12月再度回歸。(取自New York Transit Museum官網)

紐約運輸博物館(New York Transit Museum)與大都會 運輸署(MTA)宣布，年度「懷舊假日地鐵 列車」(Holiday Nostalgia Train)將於12月再度回歸。來自1930年代的館藏地鐵車廂，將在12月每個周日早上10時至下午5時行駛，供乘客搭乘。

乘客只需支付常規地鐵票價2.9元即可搭乘。這批老式車廂共八節，製造於經濟大蕭條 時期，一直服役至1970年代後期。車內保留了原始藤椅、槳葉式吊扇、白熾燈泡、捲軸式路線牌以及當年的廣告海報。車廂也與大蕭條時期的裝飾藝術(Art Deco)風格相呼應。正是這款列車啟發了比利史崔洪(Billy Strayhorn)創作爵士經典「Take the A Train」。

列車將停靠指定車站，北行乘客可自F線的第二大道站上車，始發時間為上午10時、中午12時、以及下午的2時和4時。南行則可在Q線的96街搭乘，始發時間為上午11時，下午1時、3時和5時。兩條路線均將經過協和廣場、華盛頓廣場、布萊恩公園、洛克菲勒中心等紐約地標。

作為一項歷史悠久的傳統，每年的懷舊列車都會吸引大量市民體驗拍照。運輸博物館代理館長雪柏(Regina Shepherd)表示：「看見這批老式車廂充滿節慶氣氛，本身就很有魔力。」她說，這不只是特別的搭乘體驗，也讓乘客感受紐約地鐵歷史及其在城市文化中的角色。