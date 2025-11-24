班森賀華社服務中心 慶10周年

布碌崙班森賀華人社區服務中心舉辦成立十周年慶典及籌款會。(華人社區服務中心提供)

位於布碌崙 (布魯克林)班森賀(Bensonhurst)的華人 社區服務中心於(CASS)近日在布碌崙8大道華社舉辦慶祝10周年暨募款晚宴，民選官員、警方代表、社區領袖、以及該中心會員等數百人出席。

活動於19日晚間新鳳凰城大酒樓舉行。華人社區服務中心創辦人羅添福說，華人社區服務中心自2015年成立以來，為各區民眾提供翻譯以及填寫申請社會福利表格服務已有十年。該中心每月都會舉辦專題講座，邀請市警62分局、市消防局、市衛生局、市交通局、以及布碌崙地區檢察官等辦公室的工作人員前來為會員講解各類實用知識，並為居民答疑解惑。

自新冠疫情爆發以來，該中心每周都會為華社派發蔬果和其他食物。為幫助華社青少年學習中文、了解中國文化、並幫助新移民學習英文，該中心在布碌崙96初中(I.S.096 Seth Low)設立中文班及英文班多年，還定期與民選官員合作，清潔區內的街道及公園，並舉辦農曆新年大遊行、夏日公園聯歡會、中秋節、以及感恩節等活動。羅添福說，「十年來，我們中心不斷為各僑社爭取各項不同的福利，更希望我們中心繼續造福僑社，繁榮社區」。

羅添福以及華人社區服務中心執行總監吳燕珊表彰許多對社區有傑出貢獻的個人和機構。市警62分局局長伊斯蘭(Mohammed Islam)獲頒公共安全獎；州參議員陳學理、海灣大道華人商會會長李志波及眾多機構獲頒感謝獎。

參與活動的民意代表包括陳學理、州眾議員寇頓(William Colton)和市議員莊文怡(Susan Zhuang)等，這些民意代表紛紛稱讚華人社服中心對社區的貢獻。莊文怡帶來一張10萬6000元的支票，這筆錢來自2025-26年市議會經費。

州總檢察長詹樂霞(Letitia James)亞裔 拓展主任陳峰(Adam Chen)、市長亞當斯(Eric Adams)辦公室代表迪亞茲(Jasper Diaz)、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)政府間事務助理兼東亞裔事務負責人邢文晴等出席了活動。