聯邦商駕新規威脅新移民生計 紐約提告

記者許君達／紐約報導
聯邦運輸部發布新規，剝奪包括庇護申請者在內的合法居住非公民申請商用駕照(CDL)，遭提告。紐約市加入訴訟，提交法庭之友文件以支持原告訴求。(路透)
紐約市已加入一場針對聯邦政府禁止擁有合法居住及工作身分的非公民申請商用駕照(CDL)政策的訴訟，指稱該政策缺乏法律依據，會導致大量移民家庭失去生計，還會加劇卡車等商用運輸行業人力短缺的情況。

聯邦運輸部今年9月發布一項針對「非定居者」商用駕照(CDL)申請的修正規則，嚴格限縮了可申請商用駕照的非移民簽證持有人的範圍，導致大量持有工卡的庇護申請者、難民以及童年抵美者暫緩遣返計畫(DACA)受益人被排除在外，預計影響近20萬持有合法居住和工作身分的非公民。該規則於10月被受害人和維權團體聯合提告。

由紐約市法律顧問古德-楚芳(Muriel Goode-Trufant)代表市府在該案中提交的法庭之友文件(amicus brief)中指出，該規定不僅會影響大量移民家庭的依靠技能工作掙錢的能力，更會威脅到地方公共服務的品質。市府表示，商用駕駛員除卡車司機外，還包括為地方政府工作的公車、校車、清潔車及工程車司機，是地方公共服務的重要技術工種。市府並援引一項調查稱，2022年全美96%的公共交通運營機構面臨人力短缺，其中94%的機構認為司機是最難或次難招聘的技術性職位、84%會因缺少司機而被迫削減正常服務。此外，由無數卡車司機支撐起的運輸行業同樣會因該規定而受到衝擊，導致物流成本增加、供應鏈紊亂，並最終體現在上漲的物價上。

在訴訟中，原告方認為運輸部的新規未經法定的公告和公聽程序，僅基於2025年內五名非公民商用車駕駛員涉嫌交通肇事的證據就做出決定，存在武斷隨意的嫌疑，或違反「行政程序法」(Administrative Procedure Act)，因而請求哥倫比亞特區聯邦上訴法院對其發布禁制令。除紐約市外，紐約州奧伯尼市、加州舊金山市、麻州劍橋市(Cambridge)以及馬州蒙哥馬利郡(Montgomery)也分別提交了法庭之友文件以支持原告方訴求。

