我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

台灣導演洪瑋婷「風流少女殺人事件」入選Metrograph新銳短片

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洪瑋婷以楊德昌「牯嶺街少年殺人事件」為靈感出發，將原作的男性視角徹底翻轉，轉化成一場女性意志爆發、血色回擊的想像復仇敘事。(取自電影劇照)
洪瑋婷以楊德昌「牯嶺街少年殺人事件」為靈感出發，將原作的男性視角徹底翻轉，轉化成一場女性意志爆發、血色回擊的想像復仇敘事。(取自電影劇照)

下東城獨立影院Metrograph將於12月6日(周六)在曼哈頓舉辦「Filmmaker 雜誌：25張新面孔」(Filmmaker Magazine Presents 25 New Faces)短片放映活動，並自12月1日(周一)起在旗下串流平台Metrograph At Home推出部分作品。其中最受矚目的台灣力量，來自導演洪瑋婷(Birdy Wei-Ting Hung)以1980年代女性復仇幻想為題材的短片「風流少女殺人事件」(A Brighter Summer Day For The Lady Avengers)。

僅12分鐘的「風流少女殺人事件」近來在國際影展一路掀起討論，該片以無對白形式、全片以16毫米膠片拍攝，以濃烈復古視覺重建80年代台灣的電影氛圍。洪瑋婷以楊德昌「牯嶺街少年殺人事件」為靈感出發，將原作的男性視角徹底翻轉，轉化成一場女性意志爆發、血色回擊的想像復仇敘事。片中場景與色彩亦向義大利驚悚片大師阿基多(Dario Argento)致敬，透過強烈光影與節奏構築情緒壓迫與感官衝擊。

這部短片自推出以來接連在國際影展獲得肯定，作品不僅抱回2024年美國學生奧斯卡實驗類金獎，也於本周入圍舊金山國際電影節短片單元，再度受到專業評審肯定。洪瑋婷以銳利風格與成熟敘事展現新世代台灣創作者的觀點，使她成為今年「25張新面孔」名單中備受注目的導演之一。

「25 New Faces」是Filmmaker Magazine每年推出的年度新銳電影人才名單，始於1998年。該評選旨在發掘、介紹當年最具潛力的新導演、編劇、演員及幕後工作者，被認為將影響未來影像文化走向，此前華人電影製作人陳子翱(Tze Chun)亦曾入選。「25張新面孔」短片放映將在12月6日於Metrograph In Theater舉行，12月1日至明年1月1日還會在線上平台Metrograph At Home陸續上架部分選片。

義大利 奧斯卡 曼哈頓

上一則

美國猴嶼同鄉會41周年 鄭潤接任主席

下一則

海外青年文化大使協會 表揚青年志工
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福
金馬62／張震靠「外送員」二度封帝 演活紐約新移民

金馬62／張震靠「外送員」二度封帝 演活紐約新移民
金馬62／導演要求毀容 范冰冰豪邁「奉陪到底」如願封后

金馬62／導演要求毀容 范冰冰豪邁「奉陪到底」如願封后
李安回台 盛裝出席金馬頒發2重要大獎「無論多忙都要挺」

李安回台 盛裝出席金馬頒發2重要大獎「無論多忙都要挺」

熱門新聞

皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25
13日去世的布碌崙公寓管理員哈瓦利。(取材於Burim Havolli臉書)

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

2025-11-16 19:23

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海