台灣導演洪瑋婷「風流少女殺人事件」入選Metrograph新銳短片

下東城獨立影院Metrograph將於12月6日(周六)在曼哈頓 舉辦「Filmmaker 雜誌：25張新面孔」(Filmmaker Magazine Presents 25 New Faces)短片放映活動，並自12月1日(周一)起在旗下串流平台Metrograph At Home推出部分作品。其中最受矚目的台灣力量，來自導演洪瑋婷(Birdy Wei-Ting Hung)以1980年代女性復仇幻想為題材的短片「風流少女殺人事件」(A Brighter Summer Day For The Lady Avengers)。

僅12分鐘的「風流少女殺人事件」近來在國際影展一路掀起討論，該片以無對白形式、全片以16毫米膠片拍攝，以濃烈復古視覺重建80年代台灣的電影氛圍。洪瑋婷以楊德昌「牯嶺街少年殺人事件」為靈感出發，將原作的男性視角徹底翻轉，轉化成一場女性意志爆發、血色回擊的想像復仇敘事。片中場景與色彩亦向義大利 驚悚片大師阿基多(Dario Argento)致敬，透過強烈光影與節奏構築情緒壓迫與感官衝擊。

這部短片自推出以來接連在國際影展獲得肯定，作品不僅抱回2024年美國學生奧斯卡 實驗類金獎，也於本周入圍舊金山國際電影節短片單元，再度受到專業評審肯定。洪瑋婷以銳利風格與成熟敘事展現新世代台灣創作者的觀點，使她成為今年「25張新面孔」名單中備受注目的導演之一。

「25 New Faces」是Filmmaker Magazine每年推出的年度新銳電影人才名單，始於1998年。該評選旨在發掘、介紹當年最具潛力的新導演、編劇、演員及幕後工作者，被認為將影響未來影像文化走向，此前華人電影製作人陳子翱(Tze Chun)亦曾入選。「25張新面孔」短片放映將在12月6日於Metrograph In Theater舉行，12月1日至明年1月1日還會在線上平台Metrograph At Home陸續上架部分選片。