凌晨破門 ICE槍指皇后區移民家庭5母子

記者戴慈慧╱紐約報導
ICE執法人員日前清晨破門，試圖拘捕皇后區一戶移民家庭。(圖為NYIC影片截圖)
皇后區一個移民家庭日前凌晨遭美國移民暨海關執法局(ICE)人員無預警闖入，母親與四名子女從睡夢中驚醒、甚至被槍口指著。

根據紐約移民聯盟(NYIC)，當天清晨ICE人員突然以強力敲門、破門方式進入該家庭住處。家中四名孩子原本在睡覺，母親也在臥室內，卻在毫無警告下遭武裝人員逼出房間。鄰居聽到巨響、以為遇上入室搶劫，緊急報警後警方趕抵，才發現屋內的是ICE探員。

NYIC表示，ICE當天尋找的目標人士並不住在該地址，家庭與此人毫無關聯，但執法人員仍在屋內大肆搜索，並對孩子們亮出武器。該事件發生後，這家孩子受到極大驚嚇，其中幾位甚至不敢一個人上學或離開母親半步，家中仍瀰漫緊張氣氛，母親也因突襲過程中遭粗暴對待而深感恐懼。

NYIC會長兼執行長阿瓦德(Murad Awawdeh)在聲明中批評，「ICE這種作法根本毫無法度，當一個母親和她的孩子在自己床上睡覺時，被破門、被拖起來、被槍指著，這不是執法，這是恐嚇。孩子事後害怕得連學校都不敢去了。」

移民團體強調，在沒有出示搜查令、沒有明確身分、沒有按程序告知權利的情況下闖入民宅，極可能違反居民的法律保障，且突襲方式不但造成心理創傷，也讓移民社區普遍感到不安。

NYIC成立於1987年，長期與近200個社區組織合作，致力於倡議政策、提升移民與難民家庭的權益與安全，他們呼籲市府與州府要求ICE說明此次行動的依據，並檢視執法程序是否存在重大瑕疵。

對許多新移民家庭來說，這起突襲無疑帶來一記警鐘，社區領袖也呼籲，政府各層級都應共同承擔責任，保障家庭的基本安全和尊嚴，避免無辜居民成為執法中的「附帶傷害」。

