市議員莊文怡辦公室擴大免費法律服務

市議員莊文怡辦公室將在第二個任期內增加免費法律諮詢服務。(取自莊文怡臉書)

由於愈來愈多的選民需要法律諮詢，布碌崙 (布魯克林)市議員莊文怡正在增加其辦公室提供的免費法律服務，在她的首個任期裡，一直與Alpha Law和NYLAG合作，持續提供免費法律服務；而步入第二個任期的當下，莊文怡將繼續保持這些合作關係，並招募了更多志願律師，以確保選民每周都能獲得免費法律服務。

「對很多家庭來說，獲得法律幫助既複雜又昂貴，而且遙不可及，我們希望消除這些障礙」，莊文怡說，「我們的目標很簡單，居民應該能夠走進市議會辦公室，並且要知道有人在這裡幫助你」。

擴展這項免費法律服務得益於三位盡職盡責的志願者律師，他們將每周輪流值班，確保為社區提供持續、可靠的法律援助和支持。這三位律師分別是毛春薇、王敏瑤(Minyao Wang，音譯)和吳聖洋。因華人社區目前在移民 等問題上正面臨許多挑戰，莊文怡辦公室希望通過免費法律服務，為選民提供更及時準確、更貼心的幫助，為移民排憂解難。

毛春薇說，她之所以選擇在這個選區為居民提供法律援助，是因為她每天都能感受到居民對法律服務的需求。毛春薇說，「對於一位身處困境的移民來說，社區不僅提供慰藉，更是移民的生命線。當一個人遠渡重洋，離開熟悉的家園時，一個充滿關愛的社區就成了他們重建家園、重獲希望、和力量的橋梁」。這幾名新加入的志願者律師精通多種語言，包括中文和廣東話。

莊文怡辦公室將為法律諮詢提供翻譯服務，選民在預約時提出具體服務要求，也可以要求與哪位律師見面。莊文怡辦公室每周均有律師提供服務，選民可致電莊文怡辦公室(718)307-7151確定具體時間和律師。法律諮詢地點為莊文怡選區辦公室，地址是布碌崙20大 道6514號。