老人局籲正視年齡歧視 人瑞中心力挺

紐約市老人局20日在市政廳大廳舉行了一場以「年齡歧視止於你」(Ageism Stops With You)為主題的記者會。(市老人局提供)

紐約市 老人局20日在市政廳舉行以「年齡歧視止於你」(Ageism Stops With You)為主題的記者會，呼籲公眾正視社會中普遍存在的年齡歧視問題，共同營造跨年齡互相尊重的城市文化。華策會人瑞中心主任伍寶玲當天帶領20多位會員出席，以實際行動支持此倡議。

記者會由老人局局長花若蘭(Lorraine Cortés-Vázquez)主持。她在致詞中指出，年齡歧視(ageism)不僅影響老年人，也可能傷害年輕一代。「有人認為你『太老』無法參與某件事，也有人說你『太年輕』不具備資格—這些都是年齡歧視的一部分。」她回顧過去十年來，紐約市一直致力於反對這種現象，並積極提升公眾對年齡歧視定義與影響的認識。

花若蘭說，「我們希望每一位紐約市民都能明白什麼是年齡歧視，當他們能指出它、談論它，就有力量制止它。我們想拉近世代之間的距離，讓年輕人和長輩互相學習，城市因此才會更強大、更緊密」。

多位長者在會上分享了他們面對社會忽視、質疑其能力的親身經歷。有的長者談到，在社交場合被當作「聽不懂」、「不適合擔任要職」；也有長者提到，在職場或社區活動中因年齡被邊緣化。

年齡歧視指的是基於年齡對人產生刻板印象、偏見或不公平對待。這種歧視不僅僅只針對年長者，年輕人也可能是年齡歧視的受害者。年齡歧視常見於職場、醫療、公共政策以及日常社交中，與種族歧視 、性別歧視類似，屬於系統性的負面刻板印象與差別待遇。

此前，老人局還與市教育局合作，於部分高中推動「跨代溝通反對年齡歧視」(Intergenerational Connections to Fight Ageism)項目，在布碌崙 (布魯克林)的13所高中，讓學生和長者共同參與互動學習，讓年輕人反思年齡歧視的危害。