不分族裔 紐約市提供全天候心理輔導 涵蓋200多種語言

記者范航瑜╱紐約報導
左起：移民事務辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)、市長社區心理健康辦公室主任黃伊華、衛生局副局長賴特(Dr. H. Jean Wright II)。(記者范航瑜╱攝影)
左起:移民事務辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)、市長社區心理健康辦公室主任黃伊華、衛生局副局長賴特(Dr. H. Jean Wright II)。(記者范航瑜╱攝影)

市長移民事務辦公室(Mayor’s Office of Immigrant Affairs)、社區心理健康辦公室(Mayor’s Office of Community Mental Health)與市衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)近日舉行少數族裔及社區媒體會議，向移民社群介紹市府提供的心理健康支持與資源。三個機構代表在會上逐一說明服務架構，並強調無論移民身分，所有紐約客皆可獲得協助。

市長移民事務辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)分享了他上周在聯邦移民法院陪同八歲移民兒童及其家人出庭的經歷。

「聽到聯邦政府質疑他們家庭留在美國的權利，孩子和家人都非常害怕，不知道接下來會發生什麼事。整個過程中，走廊外站著全副武裝、戴口罩和墨鏡的聯邦特工，」卡斯特羅表示，這樣的恐懼卻持續在全國各地擴散，更凸顯了市府各部門的工作協同合作、為移民提供資源的重要性。

市長社區心理健康辦公室主任黃伊華(Eva Wong)表示，對移民家庭而言，焦慮、壓力和恐懼非常普遍，心理健康的重要性因此也尤其突出，「移民社群面臨語言障礙、對服務不了解、費用和隱私疑慮，以及社會汙名等真實困難。這些障礙常讓人直到危機才尋求幫助。」

黃伊華介紹，市府透過多語資源與社區計畫，讓居民更容易找到可用的心理健康服務，並確保服務提供者能理解其文化背景。黃伊華指出，市府也在培訓反映城市多元性的社區健康工作者及專家，強化社區支持網絡，讓心理健康服務能深入社區，而不僅限於臨床環境。

紐約市提供全天候心理輔導，涵蓋200多種語言，支援壓力、抑鬱、焦慮及物質使用問題。市民可致電或發送簡訊988，或訪問nyc.gov/988進行在線聊天(僅支持英語和西班牙語)。青少年還可訪問talkspace.com/coverage/NYC。市府心理健康與藥物使用服務指南可參考：qrcc.me/saaq06r7yycz

對於移民害怕打電話求助暴露個人信息的問題，衛生局心理健康副局長賴特(Dr. H. Jean Wright II)回答強調，接線員不會詢問任何移民身分信息，如果涉及私人信息，僅僅是為了更好幫助求助者，但求助者不必強制提供。

市長社區心理健康辦公室主任黃伊華(Eva Wong)表示，對移民家庭而言，焦慮、...
市長社區心理健康辦公室主任黃伊華(Eva Wong)表示，對移民家庭而言，焦慮、壓力和恐懼非常普遍，心理健康的重要性因此也尤其突出。(記者范航瑜╱攝影)

