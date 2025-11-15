校園銀行明年試點 強化青少年金融素養

亞當斯宣布2026年推校園銀行試點，旨在強化青少年金融素養。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)12日宣布，市府將於2026年在15所公立高中推行「校內銀行」試點計畫，目標令學生能在校園內開設安全、可負擔的銀行帳戶，並透過講座與實作學習基本理財技能。

該計畫屬於市府「青少年金融素養」倡議的一部分，目標是在2030年前確保所有公校學生均接受儲蓄與金錢管理教育。亞當斯與市消費者與勞工保護局(DCWP)局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)、市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)共同公布首批12家參與試點的金融機構，包括美國銀行(BOA)、富國銀行(Wells Fargo)、 道明銀行(TD Bank)、花旗(Citi)、M&T銀行、PNC銀行及多家信用合作社等。

根據市府說明，校內銀行將為學生與其家庭提供直接接觸銀行服務的機會，以幫助仍依賴兌現店等替代方式的無銀行帳戶家庭。消費者與勞工保護局最新研究指出，全市仍有約23萬8900個家庭、約占7%人口沒有銀行帳戶，高於全國平均4.2%。

市府表示，調查顯示擁有儲蓄帳戶的學生入讀大學的機會高出七倍，整體金融能力亦更優異；對金融機構而言，參與校內銀行亦有助履行「社區再投資法」(CRA)在低收入 地區提供金融服務的要求。市府目標吸引10至15家銀行或信用合作社加入計畫。

首批導入校內銀行的15所高中包括布朗士 、布碌崙(布魯克林)、皇后區、曼哈頓及史泰登島多個學區，2026年起將同步配置金融教育員，為學生與家庭提供免費一對一理財諮詢、舉辦講座，並協助教師開發課室教材。金融教育員將在試點啟動約半年後擴大服務至更多學校。市府估計，五年內計畫將惠及超過35萬名學生及其家庭。