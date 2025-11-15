我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

校園銀行明年試點 強化青少年金融素養

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞當斯宣布2026年推校園銀行試點，旨在強化青少年金融素養。(市長辦公室提供)
亞當斯宣布2026年推校園銀行試點，旨在強化青少年金融素養。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)12日宣布，市府將於2026年在15所公立高中推行「校內銀行」試點計畫，目標令學生能在校園內開設安全、可負擔的銀行帳戶，並透過講座與實作學習基本理財技能。

該計畫屬於市府「青少年金融素養」倡議的一部分，目標是在2030年前確保所有公校學生均接受儲蓄與金錢管理教育。亞當斯與市消費者與勞工保護局(DCWP)局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)、市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)共同公布首批12家參與試點的金融機構，包括美國銀行(BOA)、富國銀行(Wells Fargo)、 道明銀行(TD Bank)、花旗(Citi)、M&T銀行、PNC銀行及多家信用合作社等。

根據市府說明，校內銀行將為學生與其家庭提供直接接觸銀行服務的機會，以幫助仍依賴兌現店等替代方式的無銀行帳戶家庭。消費者與勞工保護局最新研究指出，全市仍有約23萬8900個家庭、約占7%人口沒有銀行帳戶，高於全國平均4.2%。

市府表示，調查顯示擁有儲蓄帳戶的學生入讀大學的機會高出七倍，整體金融能力亦更優異；對金融機構而言，參與校內銀行亦有助履行「社區再投資法」(CRA)在低收入地區提供金融服務的要求。市府目標吸引10至15家銀行或信用合作社加入計畫。

首批導入校內銀行的15所高中包括布朗士、布碌崙(布魯克林)、皇后區、曼哈頓及史泰登島多個學區，2026年起將同步配置金融教育員，為學生與家庭提供免費一對一理財諮詢、舉辦講座，並協助教師開發課室教材。金融教育員將在試點啟動約半年後擴大服務至更多學校。市府估計，五年內計畫將惠及超過35萬名學生及其家庭。

亞當斯 低收入 布朗士

上一則

185家攤商 聯合廣場冬日市集回歸 增添節日氛圍

下一則

華人醫師會青少年科學競賽 首登長島表彰優秀學子
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

交接前夕亞當斯推多項關鍵政策 曼達尼新政恐遭阻礙

交接前夕亞當斯推多項關鍵政策 曼達尼新政恐遭阻礙
曼達尼勝選 租金凍漲可行性遭質疑

曼達尼勝選 租金凍漲可行性遭質疑
曼達尼、亞當斯談交接 紐約市警局長去留未定

曼達尼、亞當斯談交接 紐約市警局長去留未定
曼達尼勝選後首波人事 前副市長斯普林格主導交接

曼達尼勝選後首波人事 前副市長斯普林格主導交接

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

2025-11-13 07:17
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身