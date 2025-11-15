州市府達協議 羅斯福島主租約延10年

羅斯福島土地雖屬紐約市，但自1969年以來，市府透過長期主租約，將當時還叫福利島的島嶼租給紐約州，由州府成立的RIOC負責日常管理。(記者范航瑜╱攝影)

州長霍楚 (Kathy Hochul)與市長亞當斯 (Eric Adams)14日宣布，州府與市府已就羅斯福島主租約(Master Lease)達成初步協議，將原訂2068年到期的租約延長十年至2078年。此次續租將為居民與自住房東提供更高的財務穩定性，方便取得融資並維持住房價值。羅斯福島營運公司(RIOC)董事會預期在12月的會議中批准租約延長。

此次州、市府針對租約的協議是自1969年主租約簽署以來最重大的更新，自1988年起，市府與州的租約被轉交給RIOC，由該公益機構負責規畫、設計、開發、營運及維護羅斯福島。除了續租以外，州、市府與RIOC還將啟動規畫與社區參與程序，尋找潛在的住房機會、相關基礎設施與社區需求。規畫成果將在未來納入更長期的租約延長中，並對主租約進行其他修訂，以精簡運作。

羅斯福島土地雖屬紐約市 ，但自1969年以來，市府透過長期主租約，將當時還叫福利島(Welfare Island)的島嶼租給紐約州，由州府成立的RIOC負責日常管理，租約99年。這意味著島上居民在住房、交通與公共設施上的體驗與市區其他地區有所不同。空中纜車(Tram)與免費的公車接駁系統(Red Bus)均由RIOC管理，島上公園、道路及社區設施也由RIOC負責，而居民選舉代表仍屬市府管轄，但對日常管理事務影響有限。

目前羅斯福島約有1萬2000名居民與超過100家商業，規畫過程中，州、市府與RIOC將與居民、社區領袖、民選官員及各方關係人合作，討論增加住房與投資基礎設施，以支撐更大規模的居住人口。州市府也將共同規畫重建已停用的羅斯福島蒸汽廠(Roosevelt Island Steam Plant)用地。

霍楚表示，「羅斯福島不僅擁有紐約市天際線的最佳景觀，也有深厚歷史，是許多紐約市民嚮往居住的地方，也是知名旅遊景點。此次租約延長將開啟島嶼的下一章，探索建設更多住房與基礎設施的可能，同時為現有居民提供穩定性。」