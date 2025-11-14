我的頻道

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

日落公園居民 訴求恢復發放糧食券

記者顏潔恩╱紐約報導
位於布碌崙日落公園的非營利組織「Center for Family Life in Sunset Park」近日在食物派發活動的同時舉行宣講會，邀請因未收到糧食券而陷入食物不保障的居民分享自身經歷。(記者顏潔恩╱攝影)
位於布碌崙日落公園的非營利組織「Center for Family Life in Sunset Park」近日在食物派發活動的同時舉行宣講會，邀請因未收到糧食券而陷入食物不保障的居民分享自身經歷。(記者顏潔恩╱攝影)

由於聯邦政府過去一個多月關門，導致上百萬家庭的糧食券(SNAP)延遲發放，紐約市各地糧食救濟需求也因而增加；位於布碌崙(布魯克林)日落公園的非營利組織「Center for Family Life in Sunset Park」近日在食物派發活動的同時舉行宣講會(teach in)，邀請數名因未收到糧食券而陷入食物不保障的居民分享自身經歷，呼籲聯邦政府趕緊恢復作業。

該組織共同執行董事Julia Jean-Francois表示，他們的食品救濟站每年服務上千人，近來隨著糧食券危機的加劇，明顯感到人們的食品需求增加。

因工傷殘障的Tony Cruz多年來依賴糧食券維生，他表示購得的物資也會分享給身邊需要的親人朋友，如今糧食券延遲發放令他擔憂不已。他希望政府能夠意識到糧食券是很多弱勢家庭的安全網，盡快恢復作業幫助需要的人。

前來領取食物的華裔婦女陳女士表示，身邊有不少朋友須靠糧食券生活，若政府不做事，那很多重擔就會落在社區組織、宗教團體上，供不應求也會導致分發到的物資有所減少。

參加當日活動的州參議員陳學理表示，「在我的社區裡，甚至在整個紐約都不應該有人挨餓」。

