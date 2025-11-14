第26學區會議 聚焦市長掌控權

紐約州參議員劉醇逸(John Liu)12日出席26學區教育委員會(CEC 26)例會，表示市長掌控權已實施逾20年，「是時候檢討制度本身是否合理」。(會議截圖)

紐約市 長掌控權(mayoral control)將於明年迎來新一輪審查，加上新任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)即將上任，紐約市公校治理可能面臨20年來最大變動。紐約州參議員劉醇逸(John Liu)12日出席第26學區 教育委員會(CEC 26)例會，表示市長掌控權已實施逾20年，「是時候檢討制度本身是否合理」，而不是因為「喜歡哪一任市長就支持，不喜歡就反對」，他認為這種討論方式既不理性，也無助於學生與學校的長遠發展。

多名委員表示，雖然26學區長期在全市表現名列前茅，但學校在班級人數、校舍容量、特殊教育與資源分配等問題上仍面臨壓力。他們表示，在現行制度下，重大政策多由市府快速拍板，學區與家長難以參與，也缺乏實質影響力；而且現行制度下，學區對督學聘任、校舍擴建、班級規模、資源配置等議題大多只能「提供意見」，缺乏監督與制衡權限，導致資訊斷層與政策落差長期存在。

針對批評，劉醇逸表示，他理解地方長期的不滿，也承認問題並非單一學區，而是整體治理架構的限制。他說，新市長將於明年上任，更是改革的契機。

劉醇逸也提到，芝加哥等城市已逐步改採民選中央校董會，紐約市全市幾乎所有學委會都希望獲得更多自治權，表示現行制度確實難以反映各地需求。