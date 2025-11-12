全球和平華人會 弘揚家庭價值與精神

紐約市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室代表為華人會頒發褒揚狀，肯定華人會在促進家庭和諧與世界和平方面的努力與貢獻。(記者范航瑜／攝影)

2025年全球和平華人 聯合會世界大會日前在曼哈頓聯合國總部舉行，今年主題為「家和萬事興：強化家庭以實現世界和平」，吸引來自世界各地的華人聯合會代表以及紐約社區代表齊聚參與，共同探討家庭價值與全球和平的連結。

華人會會長楊淑如(Amy Yang)指出，美國華人會自2018年11月成立以來，持續以「孝情」為核心舉辦「孝情真文藝術作品」頒獎典禮，並設立三代同堂的孝情家庭表揚大會。她說，這項活動已成為社區的光明力量，指引年輕人走向正確方向，弘揚中華文化中「百善孝為先」的精神。

舊金山紫蓮寺住持自在仁波切亦受邀來到現場。她表示，家庭是學習愛、感恩與包容的起點，人若能在家中培養尊重與理解，便能在社會中播撒愛與和平的種子。

紐約市 議員馬泰(Christopher Marte)辦公室代表到場為華人會頒發褒揚狀，肯定華人會在促進家庭和諧與世界和平方面的努力與貢獻。致詞寫道，一座偉大的城市源自那些無私奉獻社區、推動公益的人士，而華人會正是紐約這樣的典範。

來自日本 與馬來西亞的全球和平華人聯合會會長也在會上分享經驗。日本分會近年出版畫冊與書籍推廣孝情文化，廣受歡迎；馬來西亞分會則以拍攝微電影、舉辦文化活動與孝情故事分享會等形式，讓更多人認識孝道精神，促進文化傳承與社會凝聚。