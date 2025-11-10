戴克高地男子遭暴力劫車 兩嫌被捕

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
戴克高地劫車和襲擊案事發地點。(谷歌街景圖)
戴克高地劫車和襲擊案事發地點。(谷歌街景圖)

8日凌晨，一名男子在布碌崙(布魯克林)戴克高地(Dyker Heights)遭三名嫌疑人劫車和襲擊，被劫車輛最後在路邊撞毀，兩名嫌疑人已遭警方逮捕，另一嫌疑人仍在逃。

據警方消息，8日凌晨0時48分左右，警方接到911報警，稱在市警68警區轄區內的11大道交貝瑞吉大道(Bay Ridge Parkway)路口發生槍擊事件，警員到達現場後確定沒有人開槍，但認為一名37歲男子駕駛一輛2014款豐田Sienna箱型車在上述提及路口被截停，三名身分不明的男子靠近受害者，將其拉出車外，這三名男子毆打受害者面部，他們假裝持有槍枝，強行搶走了受害者的錢包和手機。隨後，不知出於什麼原因，這三名男子強迫受害者坐進豐田Sienna車後座，並駕駛該車逃離現場。

警方稱，三名劫匪帶著受害者，開車到84街交Dyker Place附近時，汽車衝出路邊圍欄，跌落到一個較低的平台上。警方凌晨1時9分左右接到911求助電話，警員到達現場後，在現場發現了兩名劫車者並將其逮捕，另一名劫車者逃離現場。

受害者也從車內逃出，跑到84街交13大道一名陌生人的家中，他在那裡打電話報警。這名受害者只受了輕傷，無需住院治療。

News 12的獨家視頻顯示，一輛豐田Sienna車駛上人行道，警員大聲喊叫並追趕該車。

截至9日下午，警方仍在搜尋第三名嫌疑人。

警方呼籲民眾及時向警方提供線索，以便早日將第三名嫌疑人捉拿歸案。民眾可以撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

