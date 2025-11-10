近日已3起 華女非法按摩移送ICE

一名華人女性近日在長島納蘇郡一家按摩店被捕，後被移送至聯邦移民與海關執法局(ICE)拘留。(納蘇郡警方提供)

一名報住在皇后區法拉盛的華人 女性，近日在長島 納蘇郡(Nassau County)一家按摩店被捕，後被移送至聯邦移民與海關執法局(ICE )拘留。這已是近日第三起華人女性涉非法按摩後移送至ICE的案例。

根據納蘇郡警方，6日下午3時5分，一名報住在皇后區法拉盛的30歲女性陳季(Ji Chen，音譯，下同)，因涉嫌未經授權從事職業活動，在北貝爾摩(North Bellmore)耶路撒冷大道(Jerusalem Avenue)一家名為「King Foot Spa」的按摩店內被捕。

警方指出，這家按摩店被發現進行非法按摩服務，陳季則被控「未經許可從事相關職業罪」(Unauthorized Practice of a Profession)，她曾在獲發出庭通知後獲釋。然而進一步的調查發現，她在美國處於非法居留狀態，並將面臨遣返程序。目前，ICE已接管她的拘留事宜。

這已是近日第三起華人女性因在長島按摩店涉嫌非法按摩被捕、又因沒有身分而被移送至ICE拘留的案例。

10月30日，長島警方在馬薩佩夸(Massapequa)的某按摩店內展開執法行動，經調查發現，該場所提供的按摩服務並未取得州政府核發的合法執照，51歲的張秀娟(Xiujuan Zhang)當場被捕，被控「未經授權從事專業業務」及「賣淫」兩項罪名，並由警方移送至ICE。

同日，警方還在位於長島希克斯維爾(Hicksville)的另一家水療中心臥底調查，兩名女性員工被捕。其中39歲的顏賓(Bin Yan)被控「未經授權從事專業業務」及「賣淫」，警方進一步調查發現，顏賓非法居留美國，因此移送至ICE拘留，並將進行遣返程序。

律師提醒，聯邦執法如今確比以往更為嚴格，無證居民應遵紀守法，並盡量留在庇護城市免遭抽查。