公車攝影執法抓違停最新涵蓋布碌崙華社

記者馬璿╱紐約報導
大都會運輸署6日宣布，將在布碌崙與布朗士四條公車路線啟用自動攝影執法系統，以讓市府將可對違法停在公車道的車輛開出罰單。(記者馬璿╱攝影)
大都會運輸署(MTA)6日宣布，將在布碌崙(布魯克林)與布朗士四條公車路線啟用自動攝影執法(Automated Camera Enforcement，簡稱ACE)系統，以讓市府將可對違法停在公車道的車輛開出罰單。據MTA統計，此項技術可讓車速提高、減少交通事故，並有效改善公車遭車輛阻擋的情形。

該計畫自2024年6月上路，已涵蓋全市五大行政區。本次啟用ACE的路線為會穿越近華社日落公園的B11、與貝瑞吉的B63號公車，取締對象包括違規占用公車道、公車站、或違法雙排停車的車輛。在10日開始實施的60天警告期內，違規車主將收到通知，期滿後即會開始開罰。罰款從首犯的50元起跳，累犯最高可達250元。

所有啟用ACE系統的公車路線，均設有明顯標誌提醒駕駛。現在全市已有超過1400輛公車配備ACE系統，涵蓋545哩的路線，每日服務約84萬名乘客。目前已啟用ACE的布碌崙公車線包括B25、B26、B35、B41、B42、B44-SBS、B46-SBS、B62與B82-SBS號公車。

根據MTA數據，配備自動執法系統的公車路線平均車速將提升5%，部分路段甚至提高達30%、交通事故減少20%、碳排放量估計降低5%至10%，同時公車站遭車輛阻擋的情況減少40%。此外，僅有約12%的駕駛在被開罰後再犯兩次以上。

ACE計畫由MTA與市交通局(DOT)及市財政局合作執行。當公車上的攝影機拍到多起違規事項時，所錄下的影片、照片、車牌號碼、地點與時間等資訊將透過安全管道傳送至交通局，在市府人員審核過後開罰違規駕駛。

