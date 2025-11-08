「Taiwan Select」糕點茶飲節登場 民眾搶購

「Taiwan Select」現場設有試吃攤位，商家提供台灣茶飲與糕點，讓民眾體驗道地風味。（記者戴慈慧╱攝影）

「Taiwan Select ─ 經典糕點與茶飲文化節」7日在皇后區法拉盛 昌發超市登場，今年是活動第四度在紐約舉辦，展出多款台灣知名糕點與茶飲，包括億萬兩糕點、塔吉特千層蛋糕、桂冠湯圓、小美冰棒、味一海苔蛋捲及悅氏礦泉茶飲等，吸引眾多民眾駐足試吃。

主辦單位台灣經濟部國際貿易署與外貿協會表示，今年活動規模明顯擴大，展示區面積比往年增加近兩倍，從過去零散攤位改為集中設置的專區。現場以橘色主調佈置，搭配台灣食品品牌旗幟與試吃攤，讓整體動線更流暢。

活動現場多項商品同步優惠，例如湯圓三盒4.98元，有民眾一次搬十幾盒回家「囤貨」，場面熱鬧。

外貿協會駐紐約辦事處主任蔡秀珍表示，「Taiwan Select」自2021年起在全美巡迴舉辦，曾走訪芝加哥、西雅圖、休士頓與亞特蘭大 ，年年都有成長。她說，活動能即時回應市場需求，例如民眾過去「敲碗」希望能買到湯圓，今年特別增加相關品項，讓活動更貼近消費者。她指出，活動不僅推廣食品，也協助進口商了解在地偏好。「希望讓更多適合美國市場的台灣產品被看見，展現台灣食品的品質與特色」。

僑教中心主任王怡如與紐約台灣商會會長林慶甫均表示，活動不僅讓僑胞重溫家鄉味，也讓更多不同族裔了解台灣文化與食品魅力。林指出，今年展出的產品與品牌明顯年輕化，更能吸引新世代消費者。