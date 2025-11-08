布祿崙華協會 慶老人中心20周年

布祿崙華人協會於7日午間舉行其布碌崙(布魯克林)班森賀老人中心20周年慶祝活動。(記者馬璿╱攝影)

布祿崙華人 協會(Brooklyn Chinese-American Association)於7日午間舉行轄下布碌崙(布魯克林)班森賀老人中心 20周年慶祝活動，多位會員帶來歌舞表演，更邀請超過200名社區居民、社區領袖與該區民代參與。

該場慶祝活動下午2時在班森賀20大道的煌嘉囍宴舉行，會長麥保羅回憶起剛在此設立中心時，當地為華人長者服務的地方寥寥無幾，中心占地也不大。但在20年後不僅會址，提供的服務也持續擴展，一切都要感謝跟隨多年的會員、社區單位以及當地民代的支持，才能讓華協會為民眾提供更好、更全面的服務。

當日多位會員帶來傳統歌舞的表演，103歲的Yui Ng先生還演唱「萬水千山總是情」等歌曲助興。

前來參與的民代包含州參議員 陳學理(Steve Chan)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、第49選區領袖謝曉瓊(Joyce Hsieh)、市議員韋娜芙(Inna Vernikov)代表狄鍾琪、市議員莊文怡代表黃美貞、地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)代表、華裔助理檢察官吳建宏(Kin Ng)、國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)代表、市警局62分局局長伊斯蘭(Mohammed Islam)，美華協會以及紐約大學朗格尼醫院皆派代表出席。

目前布祿崙華協會在該區共有五間老人中心，包括設立32年的8大道中心、20年的班森賀中心、羊頭灣U大道、戴克高地以及6大道中心，除老人中心之外還有幼兒教育、青少年服務、成人教育課程、包含移民與糧食券等社會服務、以及社區參與等多方面的服務範圍。