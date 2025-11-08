夏令結束日落變早 能見度變化市警加強交通執法

2025年度夏令時11月2日結束。市府啟動「黃昏與黑暗行動」，旨在加強宣導和執法，以減少交通事故的風險。(記者許君達／攝影)

2025年度夏令時(Daylight Saving Time)已於11月2日結束，市交通局發布「黃昏與黑暗行動」(Dusk and Darkness Campaign)，旨在通過公眾教育和加強執法力度等方式減輕日落提前對交通安全帶來的不利影響。

根據氣象部門的計算，「夏令時」結束後，若想看到日落時間重新回到下午5時以後，要等到明年1月。歷年數據顯示，這一過渡期通常都是全年致命交通事故最高發的時間段。市計程車管理局(TLC)主席杜大衛(David Do)說，生理結構決定，人眼需要約30分鐘的時間才能適應從亮轉暗的光線變化，而能見度的降低，也會影響人腦的反應時間。市警交通局主任奧貝(Olufunmilola Obe)表示，在晚高峰期間能見度劇烈變化的時候，駕駛員轉瞬之間的分心都可能造成致命傷害。

「黃昏與黑暗行動」主要包含宣傳和執法兩個部分。在宣傳部分中，交通局將今年11月2日設為「安全意識日」(Day of Awareness)，市府和市警聯合派出外展小組，在全市各區的熱鬧地點開展街頭和社區宣導活動，提示駕駛員和行人提高夜間交通安全意識。市府相關部門也會通過社群平台廣泛發布公益廣告，呼籲駕駛員嚴格遵守限速、並禮讓行人與單車騎士。

市警(NYPD)已從10月底開始加強夜間交通執法力度，在天黑後增派警員在高速公路和市內寬闊道路上嚴查危害弱勢出行者的危險駕駛行為，包括超速、闖紅燈、不禮讓行人以及分心駕駛等，同時重點打擊雙排停車或占據斑馬線、單車道和公車專用道的行為，以確保駕駛員和行人在夜間出行時都能擁有良好的視野。TLC也配合執法行動，在計程車和網約車 密集的區域加強針對運營司機的監督和勸導，督促司機嚴格遵守時速25哩的限速要求。