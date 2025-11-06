我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

黃敏儀、帕拉迪諾勝出 鞏固皇后區藍紅版圖

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
帕拉迪諾(前左三)感謝所有義工與華人團隊的努力。(記者高雲兒╱攝影)
帕拉迪諾(前左三)感謝所有義工與華人團隊的努力。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市議會選舉結果揭曉，皇后區第20選區市議員黃敏儀(Sandra Ung)與第19選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)都以明顯優勢連任，藍、紅兩區各自鞏固版圖，顯示皇后區政治格局持續穩定。

據紐約市選舉局統計，民主黨籍的黃敏儀以1萬4566票，占比75.15%的優勢壓倒性勝出，遠超三位挑戰者。保守黨候選人王浩倫獲3278票(16.91%)居次，另有候選人周約瑟(Joseph J. Chou)得865票，王禮進(Steven Wang)得601票。

黃敏儀表示感謝選民再次給予信任和支持，能服務法拉盛、新鮮草原等社區，是她從政以來最大的榮幸。她指出，過去四年團隊爭取創紀錄的經費，用於改善生活品質、強化公共安全與教育資源，「未來將繼續努力，讓第20選區成為安全、多元、宜居的社區，讓每個家庭都有實現夢想的機會」。

王浩倫也在選後感謝選民支持，表示這次參選讓他學到許多、收穫成長，「我會繼續為社區努力，感謝大家的熱情與愛護，雖敗猶榮」。

第19選區的帕拉迪諾則以57.86%和2萬4285票連任，民主黨挑戰者趙榮光(Benjamin Chou)得1萬7654票，占42.06%。她服務的地區包括貝賽、白石、大學點及部分法拉盛，以直言作風與重視治安、納稅人權益著稱。帕拉迪諾感謝所有義工與華人團隊的努力，「四年來我們解決了超過4000件居民實際問題，我會不忘初衷，說到做到，繼續為社區服務」。

趙榮光在選後發表聲明表示，雖未勝出，但對社區的承諾不變，「與許多人不同，我很幸運能繼續服務公眾—明天我將重新穿上制服，回到消防局。我的誠信、努力與對這個社區的承諾依然堅定不變」。

兩位獲連任的市議員分別代表法拉盛與北皇后區，前者以亞裔居民為主，後者則為保守派選民集中地。本次結果顯示選民對現任的表現肯定，皇后區政治版圖短期內將維持穩定。

黃敏儀(右一)表示，感謝選民再次給予信任、支持。(記者高雲兒╱攝影)
黃敏儀(右一)表示，感謝選民再次給予信任、支持。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區 法拉盛 紐約市

上一則

紐約親子互助會送二手書 華社孩童閱讀樂

下一則

紐約客談／曼小小當選紐約市長 川大大功勞最大
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

葛謨拿下皇后區華人票倉 高投票率促華裔關注政治

葛謨拿下皇后區華人票倉 高投票率促華裔關注政治
黃敏儀、帕拉迪諾雙雙連任 皇后區藍、紅各自鞏固版圖

黃敏儀、帕拉迪諾雙雙連任 皇后區藍、紅各自鞏固版圖
紐約市長選舉 法拉盛、曼哈頓、布碌崙3大華社出現投票人潮

紐約市長選舉 法拉盛、曼哈頓、布碌崙3大華社出現投票人潮
皇后醫院講座 專家分享胃癌防治

皇后醫院講座 專家分享胃癌防治

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47
曼達尼勝選後於其開票派對發表演說。(記者馬璿／攝影)

現身開票派對 曼達尼：勝利屬於那些被政治遺忘的人

2025-11-05 07:30

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽