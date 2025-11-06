黃敏儀、帕拉迪諾勝出 鞏固皇后區藍紅版圖

帕拉迪諾(前左三)感謝所有義工與華人團隊的努力。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市 議會選舉結果揭曉，皇后區 第20選區市議員黃敏儀(Sandra Ung)與第19選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)都以明顯優勢連任，藍、紅兩區各自鞏固版圖，顯示皇后區政治格局持續穩定。

據紐約市選舉局統計，民主黨籍的黃敏儀以1萬4566票，占比75.15%的優勢壓倒性勝出，遠超三位挑戰者。保守黨候選人王浩倫獲3278票(16.91%)居次，另有候選人周約瑟(Joseph J. Chou)得865票，王禮進(Steven Wang)得601票。

黃敏儀表示感謝選民再次給予信任和支持，能服務法拉盛 、新鮮草原等社區，是她從政以來最大的榮幸。她指出，過去四年團隊爭取創紀錄的經費，用於改善生活品質、強化公共安全與教育資源，「未來將繼續努力，讓第20選區成為安全、多元、宜居的社區，讓每個家庭都有實現夢想的機會」。

王浩倫也在選後感謝選民支持，表示這次參選讓他學到許多、收穫成長，「我會繼續為社區努力，感謝大家的熱情與愛護，雖敗猶榮」。

第19選區的帕拉迪諾則以57.86%和2萬4285票連任，民主黨挑戰者趙榮光(Benjamin Chou)得1萬7654票，占42.06%。她服務的地區包括貝賽、白石、大學點及部分法拉盛，以直言作風與重視治安、納稅人權益著稱。帕拉迪諾感謝所有義工與華人團隊的努力，「四年來我們解決了超過4000件居民實際問題，我會不忘初衷，說到做到，繼續為社區服務」。

趙榮光在選後發表聲明表示，雖未勝出，但對社區的承諾不變，「與許多人不同，我很幸運能繼續服務公眾—明天我將重新穿上制服，回到消防局。我的誠信、努力與對這個社區的承諾依然堅定不變」。