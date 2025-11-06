香港移民黃友興 當選紐約市議員

我的頻道

記者戴慈慧╱紐約報導
黃友興(前排中)4日在皇后區第30選區市議員選舉中勝出，當晚與志工與競選團隊合影。（記者戴慈慧╱攝影）
皇后區第30選區市議會選舉結果出爐，民主黨候選人黃友興(Phil Wong)以約54%得票率擊敗對手瓦伊楚納斯(Alicia Vaichunas)當選，使得紐約市議會又將多一張華裔面孔。

黃友興的得票領先對手約10個百分點。他的陣營選舉開票夜氣氛樸實，現場僅以披薩與汽水招待志工，與對手在同棟大樓內的DJ派對形成對比。雖然資金有限、無力大幅刊登廣告，他強調靠「一戶戶敲門」贏得選民信任。

黃友興在勝選致詞時顯得既疲備又激動，感謝聲不斷。他首先向妻子致謝說：「沒有太太的支持，我根本沒辦法撐過這幾個月。她看我每天都在外跑行程，幾乎沒時間回家，仍默默支持我到最後。」他也特別提到那超過1000位簽署連署書、讓他順利登上選票的選民，以及600多位慷慨捐款的支持者。

黃友興長年居住在艾姆赫斯特(Elmhurst)，自1976年自香港移民來美後，一直活躍於社區。他曾任霍頓的預算主任與選民服務聯絡人，熟悉地方運作。他在勝選感言中也向恩師、即將卸任的市議員霍頓致謝說，承諾將保留霍頓現有團隊與辦公室體系，「甚至包括辦公室的兩隻貓Tippy和Whitey」。

在政見上，黃友興主張增加第104分局警力、改善街區安全與清潔。他並提出在社區增設垃圾桶、補助藝術計畫等具體建議。

不過他的勝利也引發內部矛盾。瓦伊楚納斯原是霍頓團隊成員之一，曾任其社區聯絡員和副幕僚長。她在選後受訪時表示對霍頓食言而背書黃友興「感到被背叛」。她說，霍頓不僅在最後一刻撤回對她的支持，還將競選資源全部轉向黃友興，讓她感覺「被自己團隊的人在背後捅了一刀」。瓦伊楚納斯說：「我原以為我們是同一陣線的人，未料最後被政治現實擊倒。」

對此，黃友興僅以感謝回應：「若沒有霍頓的指導，我不會走到今天。」他也稱讚瓦伊楚納斯是一位「值得尊敬的對手」，從對手的批評中學到許多。

他並感謝元在熙(Julie Won)、莊文怡(Susan Zhuang)等多位現任市議員力挺，並表示將延續霍頓實事求是的作風，優先改善治安與教育資源分配。「明天我會先去父親的墓前報喜，這場勝利獻給他」。

支持者與團隊用手機拍攝黃友興發表勝選談話。（記者戴慈慧╱攝影）
紐約市議員當選人黃友興發表勝選感言。他強調將延續市議員霍頓的施政理念，持續服務社...
紐約市議員當選人黃友興與妻子合影。他笑說若沒有太太的理解與鼓勵，他無法撐過艱苦的...
在競選總部內，志工與支持者拿起手機記錄黃友興發表勝選感言的時刻。（記者戴慈慧╱攝...
