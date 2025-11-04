市議員莊文怡派發食品 數百人受益

紐約市議員莊文怡在社區辦公室前舉辦食品快閃派發活動。(莊文怡辦公室提供)

紐約市 議員莊文怡攜手聯合亞美聯盟(UA3)和班森賀華人 社區服務中心(CASS)，近日舉辦了一次食品快閃派發活動，為數百名社區居民提供新鮮的農產品和其他食物，以應對糧食券 (SNAP)停發帶來的負面影響。

莊文怡說，她所在選區是全市糧食券依賴度最高的地區之一，有22%的家庭依賴這項福利，「作為一名地方領導者 ，我們有責任確保不讓任何人掉隊」。

在當地企業幫助下，食品快閃派發活動的傳單在整個選區分發。快閃派發一直持續到天黑，總共為數百位居民提供新鮮的農產品和其他食品。

自從糧食券停發的消息傳出後，莊文怡辦公室已收到許多居民的諮詢，都對自己的福利問題表示擔心。莊文怡辦公室為此詳細向居民解釋當前的情況、對家庭福利的影響以及他們可以在紐約市哪裡獲得食品援助，並為居民提供各種政府信息資源。

莊文怡正積極爭取將市政府追加到「社區食品連接緊急資金計畫」的1500萬元用於資助當地的非營利組織。莊文怡還與市長辦公室密切合作，確保各食品發放點透過獲得「社區食品連接緊急資金計畫」(Emergency Funding to Community Food Connection Program)的直接支持。