中華書法學會50周年會員作品展 法拉盛登場

本次展覽共有44位會員參展，作品涵蓋書法、國畫與西畫等多樣形式，包括對聯、掛軸、鏡片、手卷與雕刻，展現中西並融的創作視野。(記者高雲兒／攝影)

本次展覽共有44位會員參展，作品涵蓋書法、國畫與西畫等多樣形式，包括對聯、掛軸、鏡片、手卷與雕刻，展現中西並融的創作視野。(記者高雲兒／攝影) 為慶祝成立50周年，美洲中華書法學會近日在法拉盛 華僑文教中心舉行「五十周年會員書畫作品展」開幕典禮。現場冠蓋雲集、氣氛熱烈，僑界人士與藝術愛好者齊聚一堂，共同見證學會半世紀以來在書畫藝術推廣上的成果與傳承。

典禮活動包括剪綵與會員作品抽獎，約20件精心創作的書畫作品由會員捐贈作為紀念品，贈予現場觀眾。展場內書畫並陳、墨香盈室，氣氛溫馨而隆重。

本次展覽共有44名會員參展，作品涵蓋書法、國畫與西畫等多樣形式，包括對聯、掛軸、鏡片、手卷與雕刻，展現中西並融的創作視野。參展者包括朱雲嵐、虞文輝、施卿柔、唐風、古祐玲、陳珍瑜、蕭忠正、安吉拉、何山、謝淑貞、萬述鴻、余天驥、穆瑞𡖖、林燕明等。 為慶祝成立50周年，美洲中華書法學會近日在法拉盛華僑文教中心舉行「五十周年會員書畫作品展」開幕典禮。(記者高雲兒╱攝影)