我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

中華書法學會50周年會員作品展 法拉盛登場

記者高雲兒／紐約報導
本次展覽共有44位會員參展，作品涵蓋書法、國畫與西畫等多樣形式，包括對聯、掛軸、鏡片、手卷與雕刻，展現中西並融的創作視野。(記者高雲兒／攝影)
本次展覽共有44位會員參展，作品涵蓋書法、國畫與西畫等多樣形式，包括對聯、掛軸、鏡片、手卷與雕刻，展現中西並融的創作視野。(記者高雲兒／攝影)

本次展覽共有44位會員參展，作品涵蓋書法、國畫與西畫等多樣形式，包括對聯、掛軸、...
本次展覽共有44位會員參展，作品涵蓋書法、國畫與西畫等多樣形式，包括對聯、掛軸、鏡片、手卷與雕刻，展現中西並融的創作視野。(記者高雲兒／攝影)
為慶祝成立50周年，美洲中華書法學會近日在法拉盛華僑文教中心舉行「五十周年會員書畫作品展」開幕典禮。現場冠蓋雲集、氣氛熱烈，僑界人士與藝術愛好者齊聚一堂，共同見證學會半世紀以來在書畫藝術推廣上的成果與傳承。

典禮活動包括剪綵與會員作品抽獎，約20件精心創作的書畫作品由會員捐贈作為紀念品，贈予現場觀眾。展場內書畫並陳、墨香盈室，氣氛溫馨而隆重。

本次展覽共有44名會員參展，作品涵蓋書法、國畫與西畫等多樣形式，包括對聯、掛軸、鏡片、手卷與雕刻，展現中西並融的創作視野。參展者包括朱雲嵐、虞文輝、施卿柔、唐風、古祐玲、陳珍瑜、蕭忠正、安吉拉、何山、謝淑貞、萬述鴻、余天驥、穆瑞𡖖、林燕明等。

為慶祝成立50周年，美洲中華書法學會近日在法拉盛華僑文教中心舉行「五十周年會員書...
為慶祝成立50周年，美洲中華書法學會近日在法拉盛華僑文教中心舉行「五十周年會員書畫作品展」開幕典禮。(記者高雲兒╱攝影)

董事長朱雲嵐致詞時表示，美洲中華書法學會自1975年成立以來，始終以弘揚中華文化為宗旨，推動書畫藝術教育與交流，50年來歷經無數書畫家共同努力，才有今日成果。他感謝會員多年來的支持與堅持，讓學會能在海外持續發光發熱。會長虞文輝說，學會近年除舉辦講座、比賽與展覽外，也積極培養年輕一代書畫愛好者。

本次展覽共有44位會員參展，作品涵蓋書法、國畫與西畫等多樣形式，包括對聯、掛軸、...
本次展覽共有44位會員參展，作品涵蓋書法、國畫與西畫等多樣形式，包括對聯、掛軸、鏡片、手卷與雕刻，展現中西並融的創作視野。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛

上一則

Power of Live 愛與「城」演唱會11月14日雲頂卡茨基爾登場TVB四大人氣藝人首次紐約同台獻唱

下一則

同濟社區互助會 發放免費午餐餵飽居民也幫扶小商家
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

糧食券停發危機 亞平會伸援手

糧食券停發危機 亞平會伸援手
糧食券停發 法拉盛慈濟湧現人潮 華人家庭憂糧荒提前登記

糧食券停發 法拉盛慈濟湧現人潮 華人家庭憂糧荒提前登記
城鎮傳真／秋日漫遊 沉浸法拉盛草原賞楓

城鎮傳真／秋日漫遊 沉浸法拉盛草原賞楓
台灣會館 萬聖節玩畫符吃「恐怖」美食

台灣會館 萬聖節玩畫符吃「恐怖」美食

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
風靡全球的珍珠奶茶雖在全美相當受歡迎，但一項最新調查顯示該項飲品恐暗藏健康風險。(記者曹馨元╱攝影)

珍珠奶茶檢出鉛 專家籲勿每日飲用

2025-10-28 06:33
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外