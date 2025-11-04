中華書法學會50周年會員作品展 法拉盛登場
為慶祝成立50周年，美洲中華書法學會近日在法拉盛華僑文教中心舉行「五十周年會員書畫作品展」開幕典禮。現場冠蓋雲集、氣氛熱烈，僑界人士與藝術愛好者齊聚一堂，共同見證學會半世紀以來在書畫藝術推廣上的成果與傳承。
典禮活動包括剪綵與會員作品抽獎，約20件精心創作的書畫作品由會員捐贈作為紀念品，贈予現場觀眾。展場內書畫並陳、墨香盈室，氣氛溫馨而隆重。
本次展覽共有44名會員參展，作品涵蓋書法、國畫與西畫等多樣形式，包括對聯、掛軸、鏡片、手卷與雕刻，展現中西並融的創作視野。參展者包括朱雲嵐、虞文輝、施卿柔、唐風、古祐玲、陳珍瑜、蕭忠正、安吉拉、何山、謝淑貞、萬述鴻、余天驥、穆瑞𡖖、林燕明等。
董事長朱雲嵐致詞時表示，美洲中華書法學會自1975年成立以來，始終以弘揚中華文化為宗旨，推動書畫藝術教育與交流，50年來歷經無數書畫家共同努力，才有今日成果。他感謝會員多年來的支持與堅持，讓學會能在海外持續發光發熱。會長虞文輝說，學會近年除舉辦講座、比賽與展覽外，也積極培養年輕一代書畫愛好者。
