RBH歡度父親節 分享沉默的父愛頒獎最佳爸爸

為歡慶父親節，親子文化推廣中心與美國夢購物中心日前舉辦「世界最佳爸爸」頒獎典禮，吸引來自紐約地區的數十個家庭參與。(RBH提供)

為歡慶父親節，親子 文化推廣中心(RBH)與美國夢購物中心(American Dream)日前舉辦「世界最佳爸爸」頒獎典禮，吸引來自紐約地區的數十個家庭參與，通過歌舞表演、親子互動遊戲，傳遞孩子們對父親的敬意與感恩之情。

當日不少孩童帶來才藝表演，通過歌舞表演、親子互動遊戲，傳遞孩子們對父親的敬意與感恩之情。(RBH提供)

據主辦方介紹，在頒獎典禮的一個月前，美國夢購物中心通過社群媒體 平台，向全市的華裔家庭徵集「父愛故事」與照片，共收到逾百組家庭的投稿；經過遴選，十位父親憑藉他們在家庭生活中的付出與擔當，獲頒「世界最佳爸爸」的榮譽稱號。

當日不少孩童帶來才藝表演，通過歌舞表演、親子互動遊戲，傳遞孩子們對父親的敬意與感恩之情。(RBH提供)

其中一位孩子分享與爸爸的故事，形容父親的愛從不是轟轟烈烈，也不是常掛在嘴邊的「我愛你」，卻是「即使沉默不語，也總在最需要的時候站在身邊的人」；孩子說道，每當學校突然要用到材料，但他不好意思開口或問媽媽時，爸爸彷彿都會看穿心思，將口袋裡的零錢輕輕地遞給自己，如今爸爸退休 了，每天還是會起床為他準備早餐，「不管我有沒有說謝謝，他總是那樣堅持著，用他最熟悉的方式照顧我。」

當日不少孩童帶來才藝表演，通過歌舞表演、親子互動遊戲，傳遞孩子們對父親的敬意與感恩之情。(RBH提供)

除頒獎外，當天的文藝演出也是亮點之一，小朋友們帶來涵蓋K-pop、古典舞、爵士舞、中英文歌曲獨唱、古箏、小提琴和鋼琴演奏等表演，其中小朋友Sheldon以及Bryan的父親楊瑞元(Yang Ruiyuan，姓名皆音譯)，與歌手楊楊一起演繹了兩首深情歌曲，專門獻給在場的父親，贏得觀眾陣陣掌聲。

當日不少孩童帶來才藝表演，通過歌舞表演、親子互動遊戲，傳遞孩子們對父親的敬意與感恩之情。(RBH提供)

RBH負責人表示，希望通過藝術和親子融合的活動，鼓勵更多家庭在忙碌生活中留出更多的時間來陪伴彼此，「孩子的成長需要陪伴，而父愛，是最深沉卻最有力的力量」；在活動的最後，全體人員和嘉賓齊聚舞台前合影留念，並高呼著，「爸爸，我愛你」。