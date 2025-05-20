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州主計長：紐約食品 近10年漲逾5成

記者許君達／紐約報導
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州主計長報告顯示，紐約都會區十年內的食品價格漲幅超過了收入增幅，令更多家庭面臨難以做到豐衣足食的困境。(記者許君達╱攝影)
州主計長報告顯示，紐約都會區十年內的食品價格漲幅超過了收入增幅，令更多家庭面臨難以做到豐衣足食的困境。(記者許君達╱攝影)

州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)日前發布「紐約市生活成本報告之食品篇」(The Cost of Living in New York City: Food)，指紐約都會區在最近五年，食品價格指數上漲了超過四分之一、最近十年內上漲超過50%，令低收入家庭的經濟壓力愈發沉重。

數據顯示，從2012至13年度，至2022至23年度，紐約都會區購買食品的平均年支出，從7225元增加到1萬1288元，增長了56.2%，高於全美平均46.4%的增幅。而在此時間段內，紐約本地的收入增長幅度為52%，低於食品開支的漲幅。這意味著，在這個十年期間，有更多的紐約家庭在豐衣足食方面的負擔變得更大。

不過，價格雖高，但紐約的物價波動也比全美更加平穩。根據逐年經濟數據，在過去十年，新冠疫情後通膨疊加烏俄戰爭爆發的2022年，是美國物價指數波動最嚴重的年份，全美平均食品價格指數暴增10%、全部商品價格指數增加8%。與之相比，紐約市的食品價格漲幅為8.8%，全部商品漲幅為6%，均小於全美平均值。

報告指出，紐約的糧食不安全(Food Insecurity)問題依舊嚴重，且紐約州的糧食不安全人口幾乎全部生活在紐約市。「糧食不安全」是美國農業部(UDSA)制定的概念，指家庭陷入無法做到在任何時間都能獲取營養充足的食品、無法支持健康積極的生活方式的狀態。

報告引用的數據顯示，紐約市糧食不安全家庭總計約占15%，其中布朗士、布碌崙(布魯克林)和曼哈頓的糧食不安全家庭占比均超過平均值。體現在社會福利上，在2022至23年度，紐約市領取糧食券(SNAP)的家庭達到170萬戶。

報告警示，隨著聯邦政府削減社會基本保障性福利，以減少財政開支的目，紐約貧困家庭未來將可能面臨更嚴重的糧食不安全危機，亟需州和市的行政當局出手相助。

紐約市 低收入 布朗士

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