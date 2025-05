州主計長：紐約食品 近10年漲逾5成

州主計長報告顯示,紐約都會區十年內的食品價格漲幅超過了收入增幅,令更多家庭面臨難以做到豐衣足食的困境。(記者許君達╱攝影)

州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)日前發布「紐約市 生活成本報告之食品篇」(The Cost of Living in New York City: Food),指紐約都會區在最近五年,食品價格指數上漲了超過四分之一、最近十年內上漲超過50%,令低收入 家庭的經濟壓力愈發沉重。

數據顯示,從2012至13年度,至2022至23年度,紐約都會區購買食品的平均年支出,從7225元增加到1萬1288元,增長了56.2%,高於全美平均46.4%的增幅。而在此時間段內,紐約本地的收入增長幅度為52%,低於食品開支的漲幅。這意味著,在這個十年期間,有更多的紐約家庭在豐衣足食方面的負擔變得更大。

不過,價格雖高,但紐約的物價波動也比全美更加平穩。根據逐年經濟數據,在過去十年,新冠疫情後通膨疊加烏俄戰爭爆發的2022年,是美國物價指數波動最嚴重的年份,全美平均食品價格指數暴增10%、全部商品價格指數增加8%。與之相比,紐約市的食品價格漲幅為8.8%,全部商品漲幅為6%,均小於全美平均值。

報告指出,紐約的糧食不安全(Food Insecurity)問題依舊嚴重,且紐約州的糧食不安全人口幾乎全部生活在紐約市。「糧食不安全」是美國農業部(UDSA)制定的概念,指家庭陷入無法做到在任何時間都能獲取營養充足的食品、無法支持健康積極的生活方式的狀態。

報告引用的數據顯示,紐約市糧食不安全家庭總計約占15%,其中布朗士 、布碌崙(布魯克林)和曼哈頓的糧食不安全家庭占比均超過平均值。體現在社會福利上,在2022至23年度,紐約市領取糧食券(SNAP)的家庭達到170萬戶。

報告警示,隨著聯邦政府削減社會基本保障性福利,以減少財政開支的目,紐約貧困家庭未來將可能面臨更嚴重的糧食不安全危機,亟需州和市的行政當局出手相助。