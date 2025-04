紐約公校學生電影節 設影視職涯博覽會 助學生接軌產業

本屆影展共收到來自43所中學的近150部學生短片投稿,較去年增加15%,其中19所學校為首次參加。(市府提供)

為展現學生創作才能,鼓勵探索影視職涯,市長媒體與娛樂辦公室(Mayor's Office of Media and Entertainment)與市教育局宣布,第七屆「公立學校電影節」(NYC Public School Film Festival)於今(29)日回歸。除了作品展映以外,屆時還會有亞裔 導演宋席琳(Celine Song)演講,以及藝術高中申請資訊分享等。

活動於下午3時至8時在皇后區「動態影像博物館」(Museum of the Moving Image)舉行,學生、家庭及感興趣的市民均可入場,除學生影片放映外,現場亦設有影視職涯與教育博覽會,並新增藝術高中申請資訊座談。曾憑藉「之前的我們」(Past Lives)獲奧斯卡提名的亞裔導演宋席琳將帶來主旨演講。報名可訪問:https://bit.ly/3EAw6zN。

本屆影展共收到來自43所中學的近150部學生短片投稿,較去年增加15%。最終入選22部作品。所有參展影片均由公校教師與媒體專業人士組成的評審團遴選。

現場的影視職涯博覽會將介紹產業發展與未來職涯方向,參展單位包括:傳播中心(Center for Communication)、影視職業學院(Academy for Careers in Television & Film)和藝術與設計高中(Art & Design High School)等。此外還有專為初中學生與家長設計的座談會,專家將介紹市內藝術高中的申請流程與錄取條件。