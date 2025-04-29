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紐約公校學生電影節 設影視職涯博覽會 助學生接軌產業

記者范航瑜／紐約報導
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本屆影展共收到來自43所中學的近150部學生短片投稿，較去年增加15%，其中19所學校為首次參加。(市府提供)
本屆影展共收到來自43所中學的近150部學生短片投稿，較去年增加15%，其中19所學校為首次參加。(市府提供)

為展現學生創作才能，鼓勵探索影視職涯，市長媒體與娛樂辦公室(Mayor's Office of Media and Entertainment)與市教育局宣布，第七屆「公立學校電影節」(NYC Public School Film Festival)於今(29)日回歸。除了作品展映以外，屆時還會有亞裔導演宋席琳(Celine Song)演講，以及藝術高中申請資訊分享等。

活動於下午3時至8時在皇后區「動態影像博物館」(Museum of the Moving Image)舉行，學生、家庭及感興趣的市民均可入場，除學生影片放映外，現場亦設有影視職涯與教育博覽會，並新增藝術高中申請資訊座談。曾憑藉「之前的我們」(Past Lives)獲奧斯卡提名的亞裔導演宋席琳將帶來主旨演講。報名可訪問：https://bit.ly/3EAw6zN。

本屆影展共收到來自43所中學的近150部學生短片投稿，較去年增加15%。最終入選22部作品。所有參展影片均由公校教師與媒體專業人士組成的評審團遴選。

現場的影視職涯博覽會將介紹產業發展與未來職涯方向，參展單位包括：傳播中心(Center for Communication)、影視職業學院(Academy for Careers in Television & Film)和藝術與設計高中(Art & Design High School)等。此外還有專為初中學生與家長設計的座談會，專家將介紹市內藝術高中的申請流程與錄取條件。

動態影像博物館當天也將全館開放，包括新展覽「碟中諜：故事與奇觀」(Mission: Impossible—Story and Spectacle)。市府還將舉辦兩場「星空下的電影」(Movies Under the Stars)戶外放映學生作品：5月9日(周五)晚間8時15分於華盛頓廣場(Washington Square Park)，5月10日(周六)晚間8時15分於布碌崙(布魯克林)日落公園中央草坪(Sunset Park Central Lawn)。

第七屆「公立學校電影節」(NYC Public School Film Fest...
第七屆「公立學校電影節」(NYC Public School Film Festival)將於29日(周二)回歸。(市府提供)

亞裔 日落公園 布碌崙

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