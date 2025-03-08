我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美政府擬禁用DeepSeek 恐不能上架App商店

加拿大多倫多酒吧發生槍擊 至少12人受傷 槍手在逃

世報專訪市長參選人華登：獨立參選挑戰現狀 改變政治格局

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華登7日在曼哈頓下城砲台公園城的辦公室中接受世界日報專訪。(記者范航瑜╱攝影)
華登7日在曼哈頓下城砲台公園城的辦公室中接受世界日報專訪。(記者范航瑜╱攝影)

自從去年10月底宣布以獨立參選人身分角逐市長後，華登(Jim Walden)便踏上了一條不同於傳統政治路線的征途，現年59歲的華登從未從政，但多年法律工作讓他深知市府弊病。從紐約東區法院的助理檢察官到資深律師，華登長年專注於揭發政府不當行為，7日他接受世報專訪，闡述施政理念與對華人社區的承諾。

不同於蘭德(Brad Lander)和歐德思(Adrienne Adams)等進步派民主黨人，華登將自己定位為更為中間派的選擇，而這也是他以獨立參選人出征的原因，「民主黨一直無法解決這些問題，因此城市需要一位獨立的中間派參選人，來整頓腐敗、重建公眾信任。」

市長亞當斯(Eric Adams)正面臨聯邦賄賂指控，剛宣布參選的前州長葛謨(Andrew Cuomo)也曾因性騷擾指控辭去州長的職務，「紐約人已經見過太多因醜聞下台的政客重返政壇，結果往往很災難。」

在川普政府凍結聯邦撥款、大力驅逐非法移民的背景下，紐約市長的職責已不限於管理城市，還需與聯邦政府周旋。華登表示自己的政府將和聯邦政府保持「適當距離」，「我會爭取紐約市所需的資源，同時堅守我們的價值觀」。 在移民議題上，華登支持遣返犯罪的無證移民，與亞當斯聲稱的觀點如出一，但華登強調，自己「反對拆散家庭」。

對華人社區關注的堵車費，華登的態度是「強烈反對」，「政府應該透過獎勵，而非懲罰來解決問題。向勞工階層與小企業加稅是錯誤的做法」，然而他也坦言，堵車費命運目前取決於法院，即便最後仍將繼續推行，他也會設法保護收費區內的企業。

「要讓小企業茁壯發展，關鍵是減少阻礙，吸引高薪產業，擴大市場供應，這才是降低物價的根本之道」，華登表示，承諾將減少對小企業的監管與課稅，終止以配額為基礎的罰款，並提供資源支持商業發展。

華登與華人社區的淵源可追溯至法律生涯初期，他的第一宗重大案件即涉及國際海洛因走私，曾引起華文媒體關注。擔任檢察官期間，他與澳門、泰國及香港執法部門合作，打擊毒品販運網絡，「華人社區對我來說意義非凡」，華登表示，「這裡是我職業生涯的起點，我希望確保華人紐約客的聲音被聽見，在市府內獲得應有的代表權。」

華人 非法移民 堵車費

上一則

市府推弱勢數位平權 11計畫提升網路可及性

下一則

戴偉青辭世 一生奉獻各界悼念
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

核心幕僚流失 亞當斯任命4新副市長…最關鍵的這位仍空缺

核心幕僚流失 亞當斯任命4新副市長…最關鍵的這位仍空缺
市議長歐德思宣布參選市長 「我不會放棄紐約市」

市議長歐德思宣布參選市長 「我不會放棄紐約市」
市府維持柏路關閉 華埠要求公開資訊

市府維持柏路關閉 華埠要求公開資訊
紐約民主黨市長初選支持度 亞當斯11% 葛謨31%

紐約民主黨市長初選支持度 亞當斯11% 葛謨31%

熱門新聞

法拉盛一間超市日前發生誤認顧客行竊強行搜身，造成顧客身心受創。示意圖，非事發地點。（取材自pexels.com@Violetta Ramonaite）

法拉盛超市誤認他行竊強行搜身 七旬華裔長者骨折送醫

2025-03-04 19:33
市議會近日通過一項重要法案，將為符合資格的住宅屋主免費提供官方的紐約市垃圾桶。(本報檔案照)

紐約市議會通過法案 免費提供官方垃圾桶給合資格屋主

2025-03-02 06:18
林慶甫表示，未來幾年餐飲市場仍將處於高度競爭狀態，即使是大型連鎖品牌也未必能穩定獲利，短期內法拉盛的投資環境並不樂觀。(記者尤昱程╱攝影)

經營15年不敵店租飛漲 法拉盛這家台式烘焙坊將熄燈

2025-03-06 19:23
一名女子因違規將車輛停放在消防栓前，影響消防員救火，導致致命火災撲救受阻，遭罰4000元成首例。圖為日前法拉盛公寓樓大火。(記者尤昱程╱攝影)

消防栓前違停阻礙救火 她遭重罰4000元、收刑事傳票

2025-03-03 14:05
截至3月初，紐約州移動身分證(MiD)已擁有超過20萬用戶。該應用旨在將個人身分信息數位化，方便用戶在機場或買酒等場合快速驗證身分信息。(州府移動身分證官方網站提供)

登機、買酒免驗身分 紐約移動ID註冊人逾20萬

2025-03-03 06:37
華埠社區組織發布調查報告稱小商業主認為堵車費對生意影響嚴重，但也有不同聲音認為堵車費的影響尚需時間驗證。(記者許君達╱攝影)

堵車費開徵後華埠客流量「斷崖式下降」 商家租金壓力加劇

2025-03-03 19:29

超人氣

更多 >
洗碗機達人：5件絕不會做的事

洗碗機達人：5件絕不會做的事
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所
今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息

今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對