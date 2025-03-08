世報專訪市長參選人華登：獨立參選挑戰現狀 改變政治格局

華登7日在曼哈頓下城砲台公園城的辦公室中接受世界日報專訪。(記者范航瑜╱攝影)

自從去年10月底宣布以獨立參選人身分角逐市長後，華登(Jim Walden)便踏上了一條不同於傳統政治路線的征途，現年59歲的華登從未從政，但多年法律工作讓他深知市府弊病。從紐約東區法院的助理檢察官到資深律師，華登長年專注於揭發政府不當行為，7日他接受世報專訪，闡述施政理念與對華人 社區的承諾。

不同於蘭德(Brad Lander)和歐德思(Adrienne Adams)等進步派民主黨人，華登將自己定位為更為中間派的選擇，而這也是他以獨立參選人出征的原因，「民主黨一直無法解決這些問題，因此城市需要一位獨立的中間派參選人，來整頓腐敗、重建公眾信任。」

市長亞當斯(Eric Adams)正面臨聯邦賄賂指控，剛宣布參選的前州長葛謨(Andrew Cuomo)也曾因性騷擾指控辭去州長的職務，「紐約人已經見過太多因醜聞下台的政客重返政壇，結果往往很災難。」

在川普政府凍結聯邦撥款、大力驅逐非法移民 的背景下，紐約市長的職責已不限於管理城市，還需與聯邦政府周旋。華登表示自己的政府將和聯邦政府保持「適當距離」，「我會爭取紐約市所需的資源，同時堅守我們的價值觀」。 在移民議題上，華登支持遣返犯罪的無證移民，與亞當斯聲稱的觀點如出一，但華登強調，自己「反對拆散家庭」。

對華人社區關注的堵車費 ，華登的態度是「強烈反對」，「政府應該透過獎勵，而非懲罰來解決問題。向勞工階層與小企業加稅是錯誤的做法」，然而他也坦言，堵車費命運目前取決於法院，即便最後仍將繼續推行，他也會設法保護收費區內的企業。

「要讓小企業茁壯發展，關鍵是減少阻礙，吸引高薪產業，擴大市場供應，這才是降低物價的根本之道」，華登表示，承諾將減少對小企業的監管與課稅，終止以配額為基礎的罰款，並提供資源支持商業發展。

華登與華人社區的淵源可追溯至法律生涯初期，他的第一宗重大案件即涉及國際海洛因走私，曾引起華文媒體關注。擔任檢察官期間，他與澳門、泰國及香港執法部門合作，打擊毒品販運網絡，「華人社區對我來說意義非凡」，華登表示，「這裡是我職業生涯的起點，我希望確保華人紐約客的聲音被聽見，在市府內獲得應有的代表權。」