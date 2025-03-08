慶婦女歷史月 楊琳畫作曼哈頓展出

楊琳與畫作合影。(記者顏潔恩╱攝影)

為慶祝婦女歷史月，布碌崙 (布魯克林)華裔藝術家楊琳(Lin Melissa Yang)的多幅油畫作品，於本月被選入在曼哈頓 一家酒店展出；楊琳表示，她通過寫實和想像的結合完成這些作品，每幅畫展現了不同族裔、膚色、時代、以及面貌的女性，承載著不同的女性力量，等待觀眾去發掘和詮釋。

目前，楊琳共有14幅油畫在靠近華埠 的Nomo Soho酒店展出，當中多幅是為慶祝婦女歷史月而在近期完成，每幅畫至少耗時三周以上時間；在這些作品當中，有穿著古典拿著書的白人女子、身穿旗袍手抓罌粟花的神秘女子、以及舉著金蘋果的希臘女神、以及氣場強大的非洲裔女子等。

對楊琳而言，每幅畫都有各自的閃光點，例如手舉金蘋果的希臘女神，她身穿的白色長裙令其聯想到永恆的女性力量和智慧，而希臘女神也往往有代表勇氣和獨立的形象；在她的姿勢中，左手放在臀部上，流露出自信和堅定，而舉起的右臂和手中握著的金蘋果則代表了追求、選擇、甚至是誘惑，她凝視著蘋果或許是因為有著對更大目標的渴望、對理想的追求，「總之，你可以有很多不同的解讀。」

再舉例，身穿旗袍手抓罌粟花的神秘女子，這幅畫不僅讚美了女性的美麗，還有他們的韌性、複雜性，通過結合傳統的服飾風格、自然和花朵、蝴蝶等象徵性元素，「我在用一種永恆而普遍的方式尊重女性的經歷，與婦女歷史月的精神完美契合。」

楊琳表示，希望在此次展覽中穿插不同時代、族裔、以及個性的女子，展現出不同面貌的女性力量；她認為，身為作家若對作品做太多解釋，便會將觀眾鎖在框架之中，因此更鼓勵他們來到畫作前自行感受，「每個人的生命經歷不同，感覺會不一樣，但都沒有對錯之分。」

來自重慶的楊琳畢業於復旦大學，攻讀世界經濟學，後來於紐約修讀企業碩士學位(MBA)；直到45歲才在機緣巧合下接觸藝術，此後展開了超過15年的創作，如今已在參加的30多個比賽中斬獲大大小小的獎項，作品也曾被收錄到擁有很高權威的藝術雜誌「Fine Art Connoisseur」中。

楊琳的系列作品將於整個3月在曼哈頓Nomo Soho酒店展出，地址是紐約Crosby街9號，酒店大廳開放給公眾參觀。