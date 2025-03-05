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紐約「夏季崛起」免費計畫 即起開放報名

記者顏潔恩╱紐約報導
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「夏季崛起」項目自2021年實施以來，為全市幼兒園至八年級學生免費開放，提供半日學術課程加上半日社會實踐安排。(市教育局提供)
「夏季崛起」項目自2021年實施以來，為全市幼兒園至八年級學生免費開放，提供半日學術課程加上半日社會實踐安排。(市教育局提供)

備受關注的紐約市「夏季崛起」(Summer Rising)免費計畫，為全市幼兒園至八年級學生免費開放，自2021年實施以來相當搶手；該計畫即日起已開放申請，持續至3月28日，預計提供11萬5000個名額。

「夏季崛起」項目提供半日學術課程加上半日社會實踐安排，豐富學生假期生活的同時也便利家長，每年申請開放後不久都已名額爆滿；即使備受歡迎，但每年都沒有擴大項目的打算，今年釋出的名額與去年數目相同。

據市教育局，家長即日起可通過學生的MySchools帳號遞交申請，截止時間為28日(周五)晚上11時59分，結果和候補名單將於4月24日(周四)公布，名額將不會按先到先得的原則；過去的幾年裡，「夏季崛起」計畫的需求量都遠超過供應量，就去年夏天，約16萬名學生遞交了申請，然而名額僅有11萬5000個。

由於名額有限，當局官員呼籲家庭只有當孩子會參與大部分項目時才申請；與往年不同的是，學生被錄取後不會自動加入計畫，而是家長需在5月8日(周四)前接受當局發出的錄取通知，此舉有助於確保學生註冊後積極參與，並將更多申請者從候補名單中移出。一些申請學生如殘疾兒童、居住在臨時住所或寄養家庭的學生、或學業落後者等等，將優先獲得錄取。

「夏季崛起」將於7月2日(周三)開始，每周一至周五早上8時至傍晚6時進行，初中生將於8月8日(周五)結束課程，小學生則是到8月15日(周五)，期間國慶日停課；特殊兒童或是參加12個月「個別教育計畫」(Individualized Education Programs, 簡稱IEP)的學生，將會有不同的上課時間表。

另一方面，在學年期間已獲得校車服務的學生，通常在此計畫進行間也會有相關服務，但校車不會在下午3時後運行；對於在校上課至晚上6時的學生，需要另尋交通。

紐約市 教育局

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