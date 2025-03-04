防學生濫用OMNY MTA監控出行數據惹議

為打擊學生OMNY卡福利被濫用，系統會監控學生的使用地點，引發家長對學生個資洩露的擔心。(MTA提供)

本學年新推出的學生OMNY支付卡代替了取代學生地鐵卡(MetroCards)，提供全年全天候的每日四次免費乘坐；近期，為打擊此項福利被濫用，系統會監控學生使用OMNY卡的地點，引發家長對學生個資洩露的擔心。

有家長發現，OMNY卡會因在上學路線之外的地點使用而被直接停用；根據學校行政人員的郵件，大都會運輸署(MTA )及市教育局 (DOE)將OMNY卡的四次使用分別設定為，「第一次刷卡在家附近、第二次刷卡在學校附近、第三次為刷卡回家附近」，而最後僅剩的第四次刷卡則可在上述地點之外，「以供學生在課後參加校外活動」。

若發現OMNY卡經常在上學路線之外被使用，MTA會將這張卡標為存在「潛在欺詐(fraud)」，並通過教育部門與學校溝通有關問題；但MTA本身則無權獲取學生姓名或其他個人資訊。部分倡導者仍擔心，此舉會讓教育部門能夠監控全市110萬公立學校 學生的行蹤。

非營利組織監控技術監督專案(Surveillance Technology Oversight Project)的執行董事卡恩(Albert Fox Cahn)表示，他是從家長處得知這一監控情況，「市府已經對所有使用OMNY卡的學生部署這樣的追蹤強度、如此大的規模，卻從未公開告知，實在是令人震驚」。卡恩擔心，這樣的個資洩露可能會為無證學生等弱勢群體帶來更大的危險。

市教育局發言人賴爾(Jenna Lyle)在聲明中表示，學生的身分資訊「只供於紐約市公立學校，MTA 無法取得這些資料」，而市公立學校系統並不會追蹤學生的移民身分或原籍國。MTA的首席客戶官利亞納(Shanifah Rieara)也指，學生OMNY卡被停用的現象並不普遍。