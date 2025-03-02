霍楚突訪華埠 交流店家關注經濟復甦

紐約州長霍楚突訪華埠，與商戶交流關注經濟復甦。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)3月1日，在未提前公布行程的情況下突然到訪曼哈頓華埠 ，與多家商戶交流，吸引大批路人圍觀；州長辦公室發言人表示，此行旨在了解華社當前的商業環境及所面臨的挑戰。

霍楚本次行程未提前公布，也未列入2月28日發出的公開日程(Public Schedule)中，令于金山、李翠珊等多位社區活躍人士感到意外，表示事前不知情。走訪過程中，僅有華埠市議員馬泰(Chris Marte)和商業改進區(Chinatown BID)總監陳作舟同行。

三人走訪了「老正興酒家」、「紅蘋果禮品店」、「華埠雪糕行」和「Paper Sons Cafe」，霍楚與每一店主交談，詢問他們對華埠經濟和營商環境的看法。當中，Paper Sons咖啡廳在數月前開業，紅蘋果禮品店則在去年更換店主。在咖啡廳和雪糕行，霍楚自己付款購買了咖啡與冰淇淋。

霍楚發言人巴克利(Liam Buckley)表示，州長此行意在了解華埠小商家的經營狀況與面臨的挑戰，進一步支持社區商家的發展。儘管如此，有華埠商家對霍楚支持的曼哈頓堵車費 表示反對，指其已導致客流減少，影響營收。

老正興酒家的負責人朱先生表示，堵車費開始徵收後，店內食客數量減少約三分之一。然而，圍觀者中也有人向霍楚呼喊「保留堵車費」。巴克利引用霍楚早前發言強調，堵車費在縮短通勤時間、緩解交通壅堵方面均取得顯著成效，也逐漸令反對者的心理產生轉變。

馬泰表示，自己在和霍楚的走訪中介紹了華埠如何逐步從新冠疫情中復甦，並指認了多個老字號店家和新開業的商戶，「我認為州長對此感到欣慰，因為這些商家不僅是世代相傳的小企業，更是展現華埠文化的重要象徵。」

陳作舟也說，州長的造訪雖令人意外，但這絕對是感受「疫情後的華埠活力」的絕佳契機。他表示，霍楚詢問了華埠目前的復甦情況，以及針對反亞裔仇恨的應對措施，「州長希望能減少商家受到的襲擊，特別是針對店員的暴力行為，這是她推動的政策之一。」

根據華埠商改區，社區商舖空置率已下降7%，但「仍有很長的路要走」，以恢復至疫前水平。針對堵車費，陳作舟依據地鐵日均乘客和行人數量的增加，表示「如果有人說『沒人來華埠了』，這是不準確的，因為我們能看到更多的遊客在這走動。」