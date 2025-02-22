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地鐵遇危險人物 可用「拉環」減速並呼救

記者馬璿／紐約報導
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講師傳授搭乘地鐵和公車時的安全注意事項。(記者馬璿／攝影)
講師傳授搭乘地鐵和公車時的安全注意事項。(記者馬璿／攝影)

紐約市近期頻傳地鐵犯罪，布碌崙(布魯克林)州參議員陳學理(Steve Chan)與大都會運輸署華聯會(MTA Chinese Association)，於21日在布碌崙班森賀舉辦地鐵安全講座，教導民眾乘車時可採的自保方式。

MTA華聯會創辦人劉凱文(Kevin Liu)、講師杜釗雄與其團隊講解如何應對搭乘地鐵時可能面臨的狀況。杜釗雄表示，若看見有人跌落鐵軌，千萬不要跳下去營救，不只可能會誤觸電流受傷，更可能因無法閃避下一班地鐵而遇害。

講師傳授搭乘地鐵和公車時的安全注意事項。(記者馬璿／攝影)
講師傳授搭乘地鐵和公車時的安全注意事項。(記者馬璿／攝影)

乘客第一時間可以先查看下一班地鐵的進站時間，並尋求MTA工作人員協助通知控制中心。此外也可透過水平揮動手臂，或是開啟手機手電筒提醒地鐵的駕駛人員。

如果不幸跌落鐵軌，民眾首先要避開電壓高達600伏特的第三鐵軌，並躲在兩軌道中間的流水槽，由於列車與鐵軌有高低落差，趴在無電流通過的位置仍有機會存活。此外，鐵軌旁的柱子、站台下的空檔，以及未寫著「Danger」標示的安全門之間也是適合躲避列車處。

講師提醒，若不幸跌落鐵軌，一旁的柱子、站台下的空檔，以及未寫著「Danger」標...
講師提醒，若不幸跌落鐵軌，一旁的柱子、站台下的空檔，以及未寫著「Danger」標示的安全門之間也是適合躲避列車處。(記者馬璿／攝影)

若個人物品掉落則可按站台的求助燈，向工作人員指出掉落的位置，並提供物品等描述，無法當場尋回則可提供電話以便後續聯絡。

講師提醒，若車廂內遇到危險人物，民眾可打開車廂內寫著「Emergency brake」的金屬蓋，透過拉環使列車減速至停下，並按下一旁的對講按鈕呼救。若遭遇火災，乘客可行經車內拉門走向其他安全的車廂，並等待MTA員工指示行動，若身上著火則立刻就地翻滾隔絕氧氣。

紐約市近期頻傳地鐵犯罪，布碌崙州參議員陳學理與大都會運輸署華聯會，21日在布碌崙...
紐約市近期頻傳地鐵犯罪，布碌崙州參議員陳學理與大都會運輸署華聯會，21日在布碌崙班森賀舉辦地鐵安全講座。(記者馬璿／攝影)

針對公車部分，講師鄭楠表示若遇上車門故障或火災等緊急情況，車內的屋頂、左側與右側共有五個緊急逃生出口，推開把手向外推即可脫逃。另外他也提醒，民眾千萬不要為了趕上公車而追著公車奔跑，以免被後面的汽車追撞發生意外，當公車停站時，家長則要牽好孩子避免危險。

華聯會也鼓勵民眾加入MTA行列，除能更了解地鐵安全外，也能藉此擴大華人在主流社會的影響力。

地鐵 MTA 布碌崙

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