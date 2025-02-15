應對ICE 華埠2/17舉辦移民講座 聚焦走線客等4類

紐約大蘋果移民中心與紐約東華協會將於17日舉辦移民法律講座。(記者許君達╱攝影)

紐約大蘋果移民 中心與紐約東華協會將於17日(周一)在曼哈頓華埠的怡東商場內舉辦移民法律講座，由移民律師古奇(Edward Cuccia)為移民執法行動中的高風險人群普及他們的法律權利，並提供個案諮詢服務。主辦方承諾保護參與者的隱私，不問姓名、無需註冊。

民主黨 65B區領袖候選人王鏑介紹，在川普 政府開展大規模移民執法行動後，已收到大量來自社區的關注。由於華社內有很多新來的走線客，以及種種原因還未獲得合法移民身分的老移民，每個人的情況不同，而川普政府的抓捕行動又導致社區人心惶惶，因此決定邀請資深律師為大家答疑解惑。講座將面向四個人群，包括近期抵美的走線客、長期無證者、有逮捕紀錄的綠卡持有者、以及雇用無證移民的雇主。

古奇表示，在這樣的特殊時刻，「了解你的權利」是重中之重，此外他還發現，面臨當前的執法行動，很多本不必緊張的人也陷入恐慌，而需要擔憂的人卻還滿不在乎。屆時，他會詳細講解無證移民在面對執法時所受的法律保護以及應急策略。

下東城民主黨65B區領袖候選人何金蘭(Kanielle Hernandez)表示，類似的法律倡導工作在西語裔社區已開始有一段日子，她希望作為移民執法最大目標的西語裔和亞裔，能夠在面對共同敵人時精誠團結、彼此扶助。

民主黨65D區領袖兼東華協會主席于金山表示，在美國無論民眾是有證還是無證移民，都享有基本的權利和法律保護。他認為，川普是個善於用「殺雞儆猴」營造緊張氛圍的人，但事實上美國有1200萬名無證居民，不可能抓得完，最終更可能是雷聲大雨點小。不過，為了避免不幸成為被逮捕的人，民眾仍有必要充分了解權利並擁有應急預案。

講座將在17日(周一)下午1時舉行，地址是東百老匯88號怡東商場內，講座將提供中文、廣東話和福州話翻譯。主辦方提示，講座參與者將被要求配戴口罩以保護健康和個人隱私，現場並備有白紙，提問者可將問題寫在紙上請律師解答，以避免透露移民身分狀態。