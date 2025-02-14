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紐約州車管廳 拒聯邦無下限查個資

記者范航瑜╱紐約報導
州長霍楚日前反擊聯邦司法部長邦迪的移民法訴訟，痛批這場電視作秀不過是一個「煙幕彈」。(取自州長辦公室)
州長霍楚日前反擊聯邦司法部長邦迪的移民法訴訟，痛批這場電視作秀不過是一個「煙幕彈」。(取自州長辦公室)

州長霍楚(Kathy Hochul)日前反擊聯邦司法部長邦迪(Pam Bondi)的移民法訴訟，痛批這場「電視作秀」不過是場「煙幕彈」。霍楚稱，紐約州允許移民官員持司法令狀查閱車管廳(DMV)資料庫，但絕不會「無下限」開放該資料庫，任移民局獲取個資。

霍楚在聲明中表示，邦迪的訴訟是針對2019年州法的例行民事訴訟，但該法已多次獲法院支持。霍楚稱，現行法律允許聯邦移民官員持司法令狀訪問車管廳的資料庫，但紐約州拒絕無限制開放DMV系統，尤其是保護16歲以下未成年等弱勢族群的個資安全。

「我們不會讓聯邦探員或馬斯克(Elon Musk)的政府效率部(Department of Government Efficiency，簡稱DOGE)秘密行動，隨意存取紐約市民的個人資料」，霍楚強調，「紐約以移民歷史為榮。我的祖父母從愛爾蘭來此追尋美國夢。我們歡迎守法移民貢獻社區，同時嚴打暴力犯罪、保障公共安全。」

同時被起訴的州檢察長詹樂霞(Letitia James)也回應稱，包括「綠燈法」(Green Light Law)在內的紐約州法律保護所有紐約人的權利，並保護社群安全，「將一如既往地捍衛我們州的法律。」

邦迪的訴訟被視為共和黨陣營對「庇護州」政策的最新攻勢。紐約州2019年通過的「綠燈法」允許無證移民申請駕照，並限制聯邦移民執法單位存取DMV資料。根據邦迪的說法，「綠燈法」內含一項「提示」條款，要求在聯邦移民執法機構要求提供信息時，州車管廳必須立即向當事人發出通知，此舉被她視作有礙執法行動。

司法部上周已對伊州、芝加哥市及其領導人提出訴訟，原因同樣是他們的庇護法妨礙了移民執法，邦迪威脅接下來將會起訴所有不配合移民執法的州或城市。霍楚計畫13日前往華府與川普會面，討論包括曼哈頓堵車費、紐約庇護城市地位及聯邦應急管理署(FEMA)的撤資問題。

移民 霍楚 紐約州

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