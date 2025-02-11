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紐約市府發警報：今明兩輪暴風雪 積雪最高達4吋

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約市緊急事務管理局10日發布警報，提醒市民小心明後兩日兩輪暴風雪影響。(記者范航瑜╱攝影)
紐約市緊急事務管理局10日發布警報，提醒市民小心明後兩日兩輪暴風雪影響。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)10日發布警報，提醒市民小心暴風雪影響。據預計，紐約市在11日(周二)晚至12日(周三)早間會迎來暴風雪，積雪最高可達4吋；在12日(周三)晚另有一場降雪，降雪量預計為0.5至1.5吋，暴風雪會在13日(周四)上午轉為雨夾雪，並在下午逐漸減弱。

市緊急事務管理局表示，接連兩輪降雪預計將導致路面泥濘、打滑，建議市民在出行時需額外小心。若需在指定時間到達某地點，也建議預留出更多時間，因路面狀況可能導致行車延誤。此外，駕車、騎單車或選擇步行的市民應小心結冰路段，尤其是在橋梁、天橋和未經融雪處理的道路。市民可以訂閱警報系統「Notify NYC」，有包括中文在內的14種語言，及時掌握有關紐約市天氣的最新情況

作為冬季寒冷氣候應急計畫的一部分，市清潔局(DSNY)已配備好鏟雪車、灑鹽機，並增加人手；根據當前的天氣預報，市府機構預計將使用超過7億磅的鹽來管理冰面情況，當積雪達到2吋時，鏟雪車便會開始上街鏟雪。

華埠商業改進區執行總監陳作舟表示，由於清潔局在雪天會優先清理積雪、再處理垃圾，華埠街道可能會在雪天出現垃圾積留的情況，對於街面衛生造成一定影響；除了提醒各店家自掃門前雪外，陳作舟提醒，可以在下雪前先灑鹽，有助於雪後清理，「天氣一冷血管收縮，很容易中風、心臟病，鏟雪時也不要太大力」。

法律規定，當白天室外溫度降至華氏55度或以下時，住宅區的業主必須確保室內溫度維持在68度、夜間最低可到62度；如果公寓缺乏供暖系統，租戶應先嘗試通知業主、管理人員，若問題始終未解決，可撥打311投訴。

紐約市 暴風雪 華埠

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