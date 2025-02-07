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陳學理、鄭永佳 質詢亞當斯遊民所問題

記者馬璿╱紐約報導
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紐約州參眾議會舉行新財年預算公聽會，市長亞當斯(Eric Adams)回應州參議員陳學理與州眾議員鄭永佳所提出遊民所、地鐵治安與庇護所問題。(取自州參議會影片)
紐約州參眾議會舉行新財年預算公聽會，市長亞當斯(Eric Adams)回應州參議員陳學理與州眾議員鄭永佳所提出遊民所、地鐵治安與庇護所問題。(取自州參議會影片)

紐約州參眾議會日前舉行新財年預算公聽會，市長亞當斯(Eric Adams)回應州參議員陳學理與州眾議員鄭永佳所提出遊民所、地鐵治安與庇護所問題，表示之所以擇址地鐵站旁，是考量到無家可歸者使用交通工具的需求。而針對地鐵治安危機說法，亞當斯表示，目前日流量460萬人次，但平均僅有六起重罪案，市府也不願看到案件發生，但大眾對於治安的感知與現實並不相符，而非司法系統的失敗。

陳學理提出，目前遊民所耗費高昂的開支，指出每位遊民收容成本為750元，每月達2萬元以上，是否能給予遊民每月一筆固定金額以解決此問題。市長亞當斯則表示，市府已推動「同意之城」(City of Yes)住房機會計畫，為十年來最大的分區變更，預計為全市增添8萬多住房。他表示，市府的目標是讓無家者能從遊民所過渡到永久住房，也已在過去兩年間，建造歷史上最多的可負擔住房，並增加租金補助人數，但過程仍面臨挑戰。他指出，雖人人都說「住房是基本人權，但真正要在社區內建設時，大家又說不要建在我的社區。」

陳學理則進一步指出，日前市府欲改建布朗士區一座倉儲設施為容納2200人的庇護所，為何不將該處用來安置本地遊民。對此亞當斯則表示，所有紐約市的居民都享有庇護權，且本地居民也有獲得遊民所服務的權利。他指出，市府要應對紐約本地居民與外來移民的需求，已成功讓近18萬申請庇護者離開系統，還接連關閉貝涅特機場(Floyd Bennett Field)與蘭德爾島(Randall's Island)等地的庇護所，接下來也計畫關閉更多設施，以回應社區的關切。

鄭永佳則質疑，市府是否應優先利用現有或是欲關閉的收容所，而非建立新設施。鄭永佳補充，市府預計在今年4月於波羅園(Borough Park)設立新的女性遊民所，但社區對此也相當不滿，尤其該區目前並無民選官員能為此發聲。對此亞當斯回應，市府希望公平分配庇護資源，但目前需求急劇增加，尤其許多有需求的人並非外國移民，而是來自美國他州居民。他另指出，庇護所位置分配長期不均，如布朗士區有逾30座庇護所，但其他社區卻幾乎沒有，他表示市府目標是公平分配，以確保所有有庇護需求的人都能獲得安置。

紐約州參眾議會舉行新財年預算公聽會，市長亞當斯(Eric Adams)回應州參議...
紐約州參眾議會舉行新財年預算公聽會，市長亞當斯(Eric Adams)回應州參議員陳學理與州眾議員鄭永佳所提出遊民所、地鐵治安與庇護所問題。(取自州參議會影片)
紐約州參眾議會舉行新財年預算公聽會，市長亞當斯(Eric Adams)針對州參議...
紐約州參眾議會舉行新財年預算公聽會，市長亞當斯(Eric Adams)針對州參議員陳學理提出布碌崙(布魯克林)遊民所、地鐵治安與庇護所問題回應。(取自州參議會影片)

庇護 遊民 亞當斯

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