陳學理、鄭永佳 質詢亞當斯遊民所問題

紐約州參眾議會舉行新財年預算公聽會，市長亞當斯(Eric Adams)回應州參議員陳學理與州眾議員鄭永佳所提出遊民所、地鐵治安與庇護所問題。(取自州參議會影片)

紐約州參眾議會日前舉行新財年預算公聽會，市長亞當斯 (Eric Adams)回應州參議員陳學理與州眾議員鄭永佳所提出遊民 所、地鐵治安與庇護 所問題，表示之所以擇址地鐵站旁，是考量到無家可歸者使用交通工具的需求。而針對地鐵治安危機說法，亞當斯表示，目前日流量460萬人次，但平均僅有六起重罪案，市府也不願看到案件發生，但大眾對於治安的感知與現實並不相符，而非司法系統的失敗。

陳學理提出，目前遊民所耗費高昂的開支，指出每位遊民收容成本為750元，每月達2萬元以上，是否能給予遊民每月一筆固定金額以解決此問題。市長亞當斯則表示，市府已推動「同意之城」(City of Yes)住房機會計畫，為十年來最大的分區變更，預計為全市增添8萬多住房。他表示，市府的目標是讓無家者能從遊民所過渡到永久住房，也已在過去兩年間，建造歷史上最多的可負擔住房，並增加租金補助人數，但過程仍面臨挑戰。他指出，雖人人都說「住房是基本人權，但真正要在社區內建設時，大家又說不要建在我的社區。」

陳學理則進一步指出，日前市府欲改建布朗士區一座倉儲設施為容納2200人的庇護所，為何不將該處用來安置本地遊民。對此亞當斯則表示，所有紐約市的居民都享有庇護權，且本地居民也有獲得遊民所服務的權利。他指出，市府要應對紐約本地居民與外來移民的需求，已成功讓近18萬申請庇護者離開系統，還接連關閉貝涅特機場(Floyd Bennett Field)與蘭德爾島(Randall's Island)等地的庇護所，接下來也計畫關閉更多設施，以回應社區的關切。